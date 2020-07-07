عاجل| إصابات جديدة بـ"كورونا" في السودان.. والعدد الإجمالي صادم

الثلاثاء 7 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (103) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى 6 وفيات، وتعافي (135)حالة وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم السبت 4 يوليو 2020 ، وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى (9997) متضمنا (622) حالة وفاة و (5034) حالة تعافي.



وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (45) حالة، ولاية الجزيرة (8) ، ولاية النيل الأبيض (4) الشمالية (15) نهر النيل (22) ، ولاية القضارف (حالة واحدة) ولاية البحر الاحمر(3) وولاية غرب كردفان (5) .

فيما بلغت حالات الوفاة الجديدة (6) حالات سجلت بولاية الخرطوم حالة وفاة واحدة ، ولاية الجزيرة (3) ، فيما سجلت (حالة واحدة) بكل من ولاية ، البحر الاحمر و ولاية سنار.

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اما حالات التعافى فقد بلغت (135) حالة سجلت ولاية الخرطوم (102) حالة ، الجزيرة (15) حالة ، الشمالية (2) ، نهر النيل (4)، ولاية كسلا (2) ولاية البحر الاحمر (9) ، شمال دارفور (حالة تعافي واحدة ) .

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى اربع معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (242) وبلغ اجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (242) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (103) بنسبة ايجابية بلغت 42.6٪.

كما تشير الوزارة الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل، ويعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية منوهة الى ان اعداد الوفيات وحالات التعافى فى ولاية الخرطوم تضم الفترة من 1- 4 يوليو 2020م.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.