وزير الطاقة والتعدين يبحث مع واليي جنوب وغرب كردفان مشاكل الوقود والكهرباء

الخليج 365 :

بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم، قضايا إمداد الوقود والكهرباء ومشاكل التعدين مع والي جنوب كردفان اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، مؤكداً أن وزارة الطاقة تعمل بالتنسيق التام مع الولايات لمعالجة قضايا الإمداد بالوقود، موضحاً أن الوزارة تعمل بكل همة لتغطية الإمداد من إنتاج المصفاة مع السعي لسد الفجوة بالاستيراد منفذه برنامج الأولويات في عمليات التوزيع التي منها الموسم الزراعي والكهرباء والقطاعات الاستراتيجية للدولة.

واستعرض والي جنوب كردفان، الاحتياجات من الوقود للقطاعات الحيوية، منها حوجة الولاية للوقود في تنفيذ بعض المشروعات التنموية وتأمين الموسم الزراعي الذي استقر إمداده لأول مرة، مما انعكس على استمرار نشاطاتة، كما ثمّن والي جنوب كردفان دور وزارة الطاقة في تأمين وقود الموسم الزراعي وحل مشاكل الكهرباء واستقرارها بالولاية، وتطرّق أيضاً الى الاستقرار الذي يشهده قطاع التعدين بعد الموجهات الأخيرة والتي تشرف عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وعلى صعيد متصل، بحث وزير الطاقة والتعدين مع والي غرب كردفان اللواء ركن احمد عبد الله أحمد، قضايا الولاية في إمداد الوقود للمشروعات التنموية، لا سيما أن ولاية غرب كردفان تعتبر من أكبر الولايات إنتاجاً للبترول وتشهد حركة تنموية، وتحتاج إلى زيادة الإمداد للوقود حتى تتمكن من تنفيذ مشروعات المياه والطرق الحيوية، بجانب السعي في متابعة شركات البترول في تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية.