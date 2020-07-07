إنتظام العمليات الزراعية بولاية القضارف

الخليج 365 :

بلغ اجمالي التمويل الزراعي للموسم الحالي بوﻻية القضارف للمرحلة الحالية نحو (2.9) مليار جنيه في وقت انتظمت فيه العمليات الزراعية بكافة المناطق بالوﻻية حسب تقارير اللجنة الفنية لمتابعة سير الموسم الزراعي بالوﻻية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم بوزارة اﻻنتاج والموارد الاقتصادية برئاسة مدير عام الوزارة المهندسة نفيسة نوح محمد رئيسة اللجنة التي بحثت سير الموسم الزراعي واﻻنجازات التي تحققت في اﻻعداد له، واطلع اﻻجتماع علي موقف التمويل الزراعي وانسياب المواد البترولية لغرض الزراعة وموقف مكافحة الآفات لتامين فترة تاسيس المحاصيل.

كما تعرفت اللجنة علي موقف هطول ومعدﻻت اﻻمطار بالوﻻية والتوقعات للمرحلة القادمة، واطمان اﻻجتماع كذلك علي انسياب المدخلات واﻻهتمام الواسع من قبل المزارعين من اجل تاسيس موسم زراعي ناجح.