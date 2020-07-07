عاجل ..(سوداكال ) يكون لجنة للتحقيق مع الأمين العام لإتحاد الكرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصدر ادم سوداكال رئيس نادي المريخ بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول مخالصة التوغولي دونو كوكو والذي حصل في وقت سابق على حكم بمبلغ ٤٥ ألف دولار من الفيفا قبل أن يتوصل المريخ إلى تسوية سدد بموجبها للاعب مبلغ ٢٠ ألف دولار تم تسليمها إلى موكله سليم في تونس ،وكلف المريخ رئيس الدائرة القانونية موسى المصباح بالتحري مع المدير التنفيذي السابق منتصر الزاكي (زيكو) بشأن المخالصة باعتباره من أشرف على توقيع اللاعب على المخالصة، كما طلب المريخ من لجنة التقصي الاستماع لافادات الأمين العام للإتحاد السوداني لكرة القدم د. حسن ابوجبل حول المخالصة ذاتها باعتبار أنها وقعت بمباني الاتحاد أمام الأمين العام وعليها ختم إتحاد الكرة . المادة السابقة الخارجية الصينية: ليس لدنيا وقت للتعليق على تصريحات بومبيو المقالة القادمة إنتظام العمليات الزراعية بولاية القضارف

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