الخارجية الصينية: ليس لدنيا وقت للتعليق على تصريحات بومبيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يضيع الوقت على التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول الوضع في هونغ كونغ.
وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحفي: “في الأسبوع الماضي ذكرت مراراً هذا السياسي. لا أرغب أن أضيع الوقت حتى أقول شيئاً جديداً”.
ويذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تهدد الصين بالعقوبات، متهمة بكين بقمع أقلية الأويغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في التبت ومنطقة شينجيانغ الإيغورية الذاتية الحكم، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي يحمي برلمان هونغ كونغ يهدف إلى القضاء على استقلاليتها العالية. ورفضت السلطات الصينية جميع الاتهامات والانتقادات داعية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
سبوتنيك
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