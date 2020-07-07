الطرق والجسور تعلن إنتهاء نسبة 98% من صيانة طريق الخرطوم – كوستي- تندلتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بدأت الهيئه القوميه للطرق والجسور في صيانة طريق الخرطوم – كوستي -تندلتي
في إطار استعداداتها لموسم الخريف وقال المهندس الرشيد احمد حامد العربي مدير قطاع الخرطوم ان الصيانه بدأت بالنطافه في بعض الكباري من أجل تصريف مياه االخريف بعدها تمت ردم الحفر بالخلطة الاسفلتية الساخنة مؤكدا ان نسبه الصيانه في القطاع بلغت ٩٣٪ تبقت نسبه ٧ ٪
وقال ان من ابرز معوقات العمل تتمثل في ندره الجازولين وجائحه كورونا اللتان كانت لهما الأثر الكبير في تأخير عملية الصيانة
وقال الرشيد ان البداية من إتجاه ربك..000+261.._000+ 180..الكوة. وان برنامج الصيانة .خلا ل 20 يوم تنتهي الصيانة العادية.مؤكدا ان العمل بمضي في ظروف استثائية.
واشار الي ان قطاع كوستي تندلتي بطول 93 كلم اكتملت الصيانة بنسبة 98% بجملة خلطة اسفلتية بلغت حوالي 450 طن اكتملت الصيانة بنسبة 98% بجملة خلطة اسفلتية بلغت حوالي 450 طن اكتملت الصيانة بنسبة 98% بجملة خلطة اسفلتية بلغت حوالي 450 طن.
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