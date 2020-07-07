حرس الحدود الإيراني يتحدث عن “العمل العظيم” ويوجه رسالة إلى “العدو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال العميد أحمد علي كودرزي، قائد قوات حرس الحدود الإيراني، إن اقتدار إيران رهن بدماء وتضحيات الشهداء.

وأوضح كودرزي “اقتدار إيران اليوم رهن بالدماء الطاهرة للذين وقفوا بوجه الأعداء الألداء ولم يسمحوا لهم بالعدوان على أرض البلاد”، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

جاءت هذه التصريحات أثناء زيارة كوندرزي لمنزل الملازم ثالث حميد رضا جهان تيغ في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقв إيران.

وقتل الملازم ثالث حميد رضا جهان تيغ قبل أشهر مع 8 من زملائه خلال مواجهة مع مسلحين في منطقة ميرجاوة الحدودية ев محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقв إيران.

ولفت كورزي إلى أن “الأسر الكريمة للشهداء والمضحين قاموا بعمل عظيم بتقديمهم أفضل أعزائهم في سبيل الدفاع عن البلاد وصون الأهداف السامية وحدود الجمهورية الإسلامية وهو ما يعد فخرا كبيرا للشعب الإيراني”.

وشدد كودرزي على أنه “ما دامت ثقافة التضحية والاستشهاد سائدة في مجتمعنا فلا قوة يمكنها العدوان على حدود