تحول خطير… الصحة العالمية تعترف بوجود أدلة على إمكانية انتقال كورونا عبر الهواء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة، وجود “أدلة مبدئية” تشير إلى قدرة فيروس كورونا المستجد على الانتقال جوًا.

جاء هذا الإعلان بعدما حثت مجموعة من العلماء، المنظمة، على تحديث إرشادتها بشأن كيفية انتقال الفيروس المسبب لمرض “كوفيد 19” الذي يصيب الجهاز التنفسي؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت الخبيرة لدى المنظمة، بنيتيديتا أليغرانزي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في جنيف: “نعترف بوجود أدلة ناشئة في هذا المجال، لذا نعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين على هذه الأدلة ونفهم آثارها”.

وتجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ حول العالم 11.7 مليون حالة، وتوفي من بينهم أكثر من 540 ألف شخص، فيما تعافى ما يزيد من 6.7 مليون آخرين من الإصابة.

وأطلق مجموعة من العلماء تحذيرا وصفوه بـ”التحول الخطير” طرأ في طريقة انتقال فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشار مئات من العلماء، وفقا لما نشره موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أنه تم رصد إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد جوا وليس فقط عن طريق الرذاذ.

وطالب العلماء بضرورة أن تراجع منظمة الصحة العالمية التوصيات الخاصة بها، لأن هذا التطور يمكن أن يصيب عددا أكبر من الناس.