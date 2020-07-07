رئيس وزراء إثيوبيا: سنبدأ ملء سد النهضة ولن نحرم مصر من الماء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وقال آبي في تصريحات نشرها تلفزيون العربية “خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي” مضيفا “لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة”.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، علقت على الأنباء التي تواردت حول بدء إثيوبيا في عملية ملء “سد النهضة”سرا، بالرغم من سير المفاوضات بين الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي، إنه “لا توجد أي معلومات بذلك الأمر”، مضيفا أن “من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية، يُسأل عن ذلك، وعما يُثبت صحة كلامه من عدمه”.