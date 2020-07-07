الجيش السوري يقضي على مسلحين تسللوا من القاعدة الأمريكية في التنف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري نفذ كمينا محكما لمجموعة إرهابية مسلحة في منطقة التنف السورية.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية نقلا عن مصادرها أن الجيش السوري استطاع القضاء على مجموعة إرهابية مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غربي السخنة.

وبحسب الصحيفة تمكن الجيش السوري من إيقاع ثلاثة مسلحين قتلى وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر.

وفي السياق ذاته، تمكنت وحدات من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية من قتل عدد من مسلحي “داعش” الإرهابي والقبض على آخرين أحياء في مدينة تدمر في ريف حمص. المادة السابقة هل ستكون مركزية التحكيم في الموعد؟!.. بقلم بابكر مختار المقالة القادمة رئيس وزراء إثيوبيا: سنبدأ ملء سد النهضة ولن نحرم مصر من الماء

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