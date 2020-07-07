ضبط ثلاثين ألف جوال قمح مدعوم بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمكنت إدارة مباحث التموين بولاية النيل الأبيض من ضبط متهم لحيازته 30الف جوال قمح مدعوم وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته .

وأكد اللواء شرطة حقوقي/ طارق الرشيد مدير إدارة مباحث التموين في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن الضبطية واحدة من ضمن سلسلة ضبطيات تقوم بها ادارته وفق خططها الرامية الي إنفاذ السياسة التي وجهت بها لجنة الطواري الاقتصادية العليا وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتسليم انتاج القمح للعام 2020 للمخزون الاستراتيجي عبر البنك الزراعي السوداني حيث توفرت معلومات لادارته عن شخص بحوزته قمح بولاية النيل الابيض بدون الحصول علي تصديق الجهات الرسمية .

فتم تكليف فريق ميداني للقبض علي الجاني وبعد متابعة لصيقة لتحديد مخزن المعروضات تمت مداهمته وضبط المتهم وبحوزته 30000 جوال قمح ..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بدائرة الإختصاص تحت قانون الطواري

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وأشاد اللواء الرشيد بمنسوبي شرطة ولاية النيل الأبيض وإدارة مباحث التموين بالولاية في سرعة التعامل مع الأحداث والمجهودات الكبيرة في حفظ الأمن وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات السالبة التي تلحق الضرر بمعاش الناس وتودي الي اختناقات في انسياب السلع المدعومة لمستحقيها من المواطنين

مجددا تحذيرات ادارته من التلاعب بقوت المواطنين وتهريب السلع الإستراتيجية وإكد أن ادارته سوف تطبق القانون بكل شفافية وصرامة في مواجهة المتورطين

مناشدا المواطنين التعاون مع ادارته والتبليغ لأقرب قسم شرطة او عبر رقم النجدة المجاني 999.