إسحاق أحمد فضل الله يكتب: طيران الحجر إلى أعلى يتوقف .. ثم…؟؟

عبد العزيز.. زميل الدراسة..

نستطيع أن نحدثك. عن لماذا يتحول كل شيئ الآن.

ونستطيع أن نحدثك عن عبد الرحمن الذي يقود الاعتصام. والذي كان في غاية النشاط.

والذي يوصي الحزب الشيوعي بعدم تصعيده في القيادة. لأنه (مبهدل)

وأنه لا يجذب الشباب..

والرجل .. من الغيظ.. يلحق بمناوي. ثم يعود ليلحق بالسوداني.

والنماذج الألف كلها يقول إن الأمر لا هو فكر.. ولا حاجة..

وإن ما يخرج من البنطلونات الناصلة. ليس هو الفكر بل شيئ آخر..

وأمس الأول نحدثك عن التدبير في أوروبا وكينيا لتدمير الحكومة المسلمة في السودان. كان ذاك هو الجزء الأول

والجزء الثاني من التدمير.. يصمم بحيث أنك تنظر إليه ولا تراه

لأنه يتم داخل السودان وداخل المراكز التي تقود السودان.

فالأمر.. / أمر التدمير./ كان هو

عام ٢٠١٢م . لما كان مشروع التفكيك يرسم في سويسرا. كان أمر التفكيك في الداخل يبدأ

عام ٢٠١١م بدأت الطبول في السودان. عن

مشاركة.. مشاركة.. لابد أن تشركوا الناس معكم

.

كان هذا بعد أن فشل قرنق.

والحكومة الإسلامية (الإنقاذ) أدخلت الأحزاب..(أدخلت) .. جيد.. لكنها (أبعدت) الإسلاميين الذين كانوا جسمها السياسي.. والأحزاب أصبحوا بديلاً..

بعدها..

الإنقاذ .. أدخلت الدعم السريع

(أدخلت) .. نعم.. لكنها (أخرجت) الدفاع الشعبي.. والدعم السريع يحل مكانه بديلاً.

ثم خطوة. والدعم السريع يصبح بديلاً للدفاع الشعبي وبديلاً للجيش

ويقاتل حركات التمرد

والآن.. حركات التمرد تصبح بديلاً للدعم السريع..

والأحداث قبل شهرين في جهاز الأمن كانت تسعى لتصبح بديلاً لجهاز الأمن

بعدها.. بديل آخر..

وكلمات مثل .. مشروع حضاري. وإسلام.. وحتى الأسماء الإسلامية للمحلات في السوق كلها تصبح شيئاً مخجلاً. يخجل أصحابه منه

بعدها. الدولة تخلت عن كل شعار إسلامي.

والدولة.. تصبح هي الأمير الهندي

(وأمير هندي تموت حبيبته. والأمير . يبني قصراً حول تابوتها. ويظل في كل يوم حسب مشورة الناس يبدل شيئاً في القصر. ليصبح القصر أجمل

والناس الناصحون في كل يوم يقولون

أرمي هذا لأنه قبيح

أرمي هذا خارجاً لأنه شاذ

أرمي هذا. لأنه. لأنه

ويوماً.. وحسب مشورة الناس.

الأمير يرمي بشيئ خارجاً لأنه ليس جميلاً

كان هذا الشيئ هو التابوت ذاته

هذا ماحدث في الإنقاذ

والهدم الاقتصادي مصنوع بدقة يزحف.

والأجواء أصبحت جاهزة..

وصنعت قحت..

وهل كان الأمر هذا شيئ يصنعه الشيوعيون.؟؟

لا…

الشيوعيون كانوا هم الطعام اللذيذ الذي تأكله الجهة التي تصنع مشروع تدمير السودان..

الجهة تلك. التي تدير كل شيئ. تستخدم الشيوعيين.. تأكل الشيوعيين.. ثم تفرزهم في (الأدبخانة)

والشكل الشيوعي الآن يكفي..

==========

ماحدث هو هذا.

وما سوف يحدث في العالم وفي السودان هو

حرب المياه تنفجر في العالم الآن

وفي العراق أمس مظاهرات تصرخ لأن نهر الفرات يجف. وراء سد تقيمه تركيا..

والسودان سوف يجف وراء سد النهضة ومصر معه..

ومصر في تعاملها الأبله مع السودان هي ما يجعلنا نكرر المثل الذي يقول. عن أحدهم أنه

أراد أن يغيظ زوجته.. فخصى نفسه

لهذا يا أستاذ ماسوف يجري هو

الناس تتخطى قحت.

وتسود لاتتحرك في الشارع الآن. لأنها تجد أن مايفعله الرغيف بالناس (يجعل الناس بين إتنين)

بين مواطن لايستحق أن يعيش. لأنه يدلدل راسه ويسكت. مهما ضربوه

وبين مواطن يقنع أخير في كل أمل في قحت. وينتظر العمل المنظم..

وتسود الآن هي من يعيد نسج لجان المقاومة. بمقدرة تتكون من ١٠٨ حزب..

وبورتسودان. التي يبدأ منها العام الماضي الزحف من اليمين إلى اليسار (قحت)

يبدأ اليوم الزحف منها من اليسار إلى اليمين

وبورتسودان ليست (براها)

ولا نيرتتي (براها)

وهذا ليس رأياً .. بل هو خبر..

……

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صحيفة الانتباهة