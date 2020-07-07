تعين مدير جديد لهيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم

التاريخ: 07-يوليو-2020
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اصدر مدير عام وزاره البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم د. حاتم علي ابوقرون وبموافقة والى الخرطوم قرارا بتكليف المهندس مستشار صلاح الدين يوسف مضوى مديرا مكلفا بتسيير أعباء هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم.
المهندس صلاح وفق صحيفة اخر لحظة من اوائل المهندسين الذين عملوا بمجال الطرق والجسور بولاية الخرطوم وتنفل فى عدد من المواقع داخل الهيئة حيث عمل مديرا لمشروع طريق النيل الغربي وادى سيدنا الحقنة ومديرا لقسم المواد والمختبرات ومديرا لدراسات جدوى مشروع ترام الخرطوم ومديرا لمشاريع كبرى المك نمر وتاهيل كبرى بري وكبري النيل الازرق ومديرا لادارة الكبارى بالولاية ومديرا للادارة العامة للتصاميم والدراسات والعقود وهو من الخبراء المسجلين بدليل الخبراء السودانيين بهيئة المواصفات والمقاييس السودانية وعضو اللجان الفنية بها من العام 2007 .. وقدم عددمن الاوراق العلمية بالدورات العلمية السودانية والعالمية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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