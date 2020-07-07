التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (103) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى (9997) حالة، في حين تم تسجيل (6) حالة وفاة، وتماثل (135) حالة للشفاء وفق التقرير الوبائي ليوم السبت 4 يوليو 2020 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالات إصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا وشفاء (135) حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.