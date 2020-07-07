شبكة تحتال مواطنا (150) ألف دولار

نجحت إدارة العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم في انهاء مغامرات تشكيل إجرامي وتضبط بحوزته 150الف دولار تم احتيالها من مواطن .

وقال مدير إدارة المباحث الفيدرالية بشرطة ولاية الخرطوم العميد أمين سعيد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة وفق صحيفة ( أخر لحظة)

ان هذا الإنجاز يأتي ضمن خطط الادارة الراتبة للقضاء علي المظاهر السالبة والمخالفة للقانون حيث ابلغ المواطن (ش.ع.م) ان تشكيل إجرامي يقودة متهم معاق حركيا تمكن من الاستيلاء علي مبلغ 150الف دولار تخصه وهربوا الي جهة غير معلومة وقاموا بإخفاء أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم

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فتم إعداد خطة محكمة وتكليف إدارة العمليات الفيدرالية التي بذلت مجهودا كبيرا تكلل بالوصول الي أحد أفراد الشبكة وباخضاعة للتحري اقر بارتكاب الجريمة واتضح أن المال بطرف زعيم العصابة وبالبحث والتقصي تم تحديد مخبأ المتهم الذي يتزعم التشكيل وتمت مداهمة الوكر والوصول اليه ووجد يتحرك علي كرسي متحرك بسبب الإعاقة الحركية وبعد إخضاعه للاستجواب

افاد التحريات باخفاء المال بمنزل والديه وذلك بمنطقة الصالحة وبمداهمة المنزل وتفتيشه تم العثور علي المبلغ مدفونا بارضية أحدي غرف المنزل وتم استرداده في زمن وجيز والقبض علي جميع أفراد العصابة من جانبه تقدم الشاكي (رجل اعمال) بالشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم للبلاغ والقبض علي زعيم وأفراد العصابة في زمن قياسي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )