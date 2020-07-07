نادي رجال الأعمال يُعلن براءته مِمّن استغلوا العالقين وقاموا بترحيلهم إلى أرقين

كشف عاطف عبد القادر، ممثل مبادرة نادي رجال الأعمال لإعادة العالقين بالخارج، عن وقوع العالقين بمعبر أرقين، ضحايا لعملية وصفها بالقذرة من قبل ضعاف نفوس بغرض جني الأرباح.

وأكد في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، أن من قاموا بنقلهم من القاهرة دون تنسيق مع الجهات الرسمية، ودون علم وزارة الصحة والسفارة السودانية، ودون علم نادي رجال الأعمال الذي كان متكفلاً بالنقل، وبدون أدنى ترتيب أو علم الآلية السودانية،

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وقال إن هؤلاء الأشخاص قاموا بإحضار العالقين إلى معبر أرقين واستغلوا الوضع وتركوهم في الحدود، ووصف عاطف ما حدث بأنّه عملٌ يخلو من الإنسانية، وقطع بعدم علاقة الآلية السودانية أو السفارة السودانية بالقاهرة أو نادي رجال الأعمال وهي الجهات التي منوط بها التنسيق مع بعضها، مضيفاً أن نقل العالقين كان يتم وفق تنسيق مُحكمٍ، مشيراً إلى أنّه تم نقل خمسة آلاف عالق بكل بهدوء وسلاسة دون أي إشكال، وأكد أن من قاموا بهذا الفعل أشخاص يبحثون عن الربح وأشياء أخرى في نفوسهم، وأعلن براءة نادي رجال الأعمال بصورة كلية من هذا التصرُّف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )