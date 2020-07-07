ولاية الخرطوم: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الأساس مع الالتزام بالشروط الصحية ومنع الوجبات والموبايل

أكملت ولاية الخرطوم، استعداداتها لقيام امتحانات شهادة الأساس يوم ١٢ يوليو الحالي، حيث التأم اليوم اجتماع برئاسة والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي، بحضور أمين عام حكومة ولاية الخرطوم ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة التربية والتعليم ومدير عام وزارة الصحة ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات والأمين العام لجهاز المغتربين.

وأوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات شهادة الاساس ١٧٤٦٧٧ تلميذاً وتلميذة، موزعين على ١٤٤٥ مركز امتحانات، بالاضافة الى المراكز المعدة لاستقبال الطوارئ،

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وأكد وفق صحيفة ( السوداني) أن وزارته وبالتشاور مع وزارة الصحة، قررتا تطبيق الاشتراطات الصحية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، حيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن ١٤ طالباً بغرض تحقيق التباعد الاجتماعي، مع الالتزام التام بلبس الكمامات وتعقيم مراكز الامتحانات بشكل مستمر وتوزيع النشرات الإرشادية وتوفير الكمامات والإسعافات لأي طوارئ، كما تقرر منع تداول الأدوات المكتبية بين الطلاب، وحظر دخول الوجبات لداخل المدارس، فيما تم الاتفاق مع الشرطة على تأمين كل مواقع الامتحانات، كما تقرر منع دخول أجهزة الموبايل للطلاب والمراقبين.

الى ذلك، تقرر عقد اجتماع غداً مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية لاتخاذ القرار النهائي لقيام امتحانات المراكز الخارجية الموجودة في عدد من الدول الأخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )