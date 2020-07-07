تجمع المهنيين يدعم قانون النقابات للعام ٢٠٢٠

قال وليد علي عضو مجلس تجمع المهنيين ان الدعوة للخروج في مليونية ٣٠ يونيو تمت من الشارع السوداني الأمرالذى يؤكد أن الشارع مستقل وواعي للقضايا الماثلة وهذا يضمن ان الشارع اصبح قادر على قيادة الثورة بعيدا عن القوى السياسية بما فيها تجمع المهنيين.

وأكد سيادته فى المؤتمر الصحفى الذى عقده تجمع المهنيين اليوم بمقره بقاردن سيتى ان مليونية 30 يونيو أرسلت رسالة للعالم أجمع أن الشارع السودانى يدعم الحكومة الانتقالية لكن وفقا لتصحيح مسارها.

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وأوضح وليد وفق ( سونا) أن هذه المليونيات ليست للتنفيس ولكن لتنفيذ مطالب الثوار وعلى رئيس الوزراء ان يخرج بجدول زمني يبين فيها خطة الحكومة لحل القضايا العالقة وتمليك تفاصيلها للشارع.

و إبتدر عضو سكرتارية تجمع المهنيين عمار الباقر حديثه في المؤتمر الصحفي المنعقد بدار التجمع اليوم قائلا الثورة نقابة ولجنة حي مبينا أهمية العمل النقابي في إحداث التغيير”.

وقال عمار إن التجمع يدعم قانون النقابات للعام ٢٠٢٠ الذى بذل فيه جهدا كبيرا وشارك فيه الجميع وخرج نتاج لعدد من الورش التي كانت على مرأى ومسمع من الجميع ويتبنى نقابة الفئة على عكس القانون الذي وضع في المقابل له هو قانون ٢٠١٠ الذي يتبنى نقابة المنشاة صيغ بالخفاء ودون مشاركة الناس ويعتبره التجمع قانون سلطوي ويعبر عن عقلية شمولية ولا ينبغى للثورة أن تُرقع قانون النظام البائد بل أن تأتي بمفاهيمها ورؤاها.

وناشد عمار باسم تجمع المهنيين جميع الفئات النقابية الى تشكيل الجمعيات العمومية الخاصة بها والتي تعبر عن مطالبها، وأن تجمع المهنيين يتبنى مساعدة الجميع في كيفية تكوين النقابات على أساس البناء القاعدي سواء كان ذلك داخل العاصمة أو الولايات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )