- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 7 يوليه 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية الدور الذي تضطلع به الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطن وترسيخ الديمقراطية ودعائم الدولة المدنية.
ووعد حمدوك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدير عام قوات الشرطة، الفريق شرطة عز الدين الشيخ، بحضور وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، بتوفير الإمكانيات والدعم السياسي والمعنوي والمادي اللازم لتمكين الشرطة من أداء دورها على الوجه الأكمل.
وقال حمدوك في تغريدة له اليوم على حسابه بـ”تويتر”: ناقشنا بشكل عميق دور الشرطة في تعزيز التحول المدني، وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمهام المفصلية المُوكلة للشرطة في الفترة الانتقالية، منوهاً إلى أن الشرطة ستشهد تحولاً كبيراً تنعكس آثاره المباشرة على المواطنين بشكل محسوس.
من جانبه، قال مدير عام الشرطة الفريق عز الدين في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث قضايا الأمن بشكل عام والشرطة على وجه الخصوص، والقضايا المتعلقة بمجالات تدريب الكوادر الشرطية ورفع قدراتها وتوفير الإمكانيات، وأمنّ اللقاء على دور الشرطة في عملية البناء الوطني في المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
وأكد عز الدين، دور الشرطة في تحقيق الأمن في ظل الدولة المدنية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز علاقة الشرطة بالمواطن كعلاقة ممتدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من "حمدوك" بشأن دور الشرطة في تعزيز التحول المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.