أكدت أسرة الفنان حمد الريح مقاضاتها لعدد من الشبكات الإخبارية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي نشرت وتداولت شائعة وفاة الفنان الكبير، وقال الحارث نجل الفنان حمد الريح إن القضاء هو الفيصل بينهم وبين مروجي الشائعات،
وأضاف على صفحته بفيسبوك: وفق صحيفة (اخر لحظة ) – الفاتت فوتناها، بعد دا بلاغات بس يبلوا رأسهم، ولو سمحتوا أي زول عندو إسكرين شوت لخبر الوفاة ينزلوا في التعليقات نشوف الكضب دا حدو وين وكلو بالقانون)، مؤكداً أن والده بخير وفي أحسن حال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة الفنان حمد الريح تقاضي مروجي الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.