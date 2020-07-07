أسرة الفنان حمد الريح تقاضي مروجي الشائعات

أكدت أسرة الفنان حمد الريح مقاضاتها لعدد من الشبكات الإخبارية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي نشرت وتداولت شائعة وفاة الفنان الكبير، وقال الحارث نجل الفنان حمد الريح إن القضاء هو الفيصل بينهم وبين مروجي الشائعات،

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وأضاف على صفحته بفيسبوك: وفق صحيفة (اخر لحظة ) – الفاتت فوتناها، بعد دا بلاغات بس يبلوا رأسهم، ولو سمحتوا أي زول عندو إسكرين شوت لخبر الوفاة ينزلوا في التعليقات نشوف الكضب دا حدو وين وكلو بالقانون)، مؤكداً أن والده بخير وفي أحسن حال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)