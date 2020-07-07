اتحاد الكرة يطالب الأندية بتجهيز قوائم فحص كورونا

التاريخ: 07-يوليو-2020
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خاطب الإتحاد السوداني لكرة القدم أندية الدوري الممتاز لتجهيز كل نادٍ في الممتاز قائمة 25 لاعباً والأحهزة الفنية والإدارية لفحص كورونا قبل استئناف الدوري في الخامس عشر من أغسطس المقبل وفق صحيفة (اخر لحظة) ويتوقع أن تبدأ عملية الفحص الطبي مطلع الأسبوع المقبل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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