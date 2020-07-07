اتحاد الكرة يطالب الأندية بتجهيز قوائم فحص كورونا

التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements خاطب الإتحاد السوداني لكرة القدم أندية الدوري الممتاز لتجهيز كل نادٍ في الممتاز قائمة 25 لاعباً والأحهزة الفنية والإدارية لفحص كورونا قبل استئناف الدوري في الخامس عشر من أغسطس المقبل وفق صحيفة (اخر لحظة) ويتوقع أن تبدأ عملية الفحص الطبي مطلع الأسبوع المقبل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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