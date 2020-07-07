عائشة تعد بالمساهمة في معالجة قضايا جامعة أمدرمان الأهلية

وعدت عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد بالمساهمة في معالجة القضايا والمعوقات التي تواجه جامعة أمدرمان الأهلية والتي تؤثر على أداء رسالتها العلمية والتربوية.

جاء ذلك لدى لقائها بالقصر الجمهوري اليوم بحسب (سونا)، وفد هيئة أساتذة الجامعة برئاسة الصادق الزين الطيب محمد.

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وأكد رئيس هيئة الأساتذة في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث النداء الذي تقدمت به الهيئة، حول الوضع القانوني والأوضاع المالية والقضايا المتصلة بطلاب الجامعة وإسكانهم .

وأشار د. الصادق الزين إلى حرص هيئة الأساتذة لمعالجة القضايا المطروحة، بما يمكن الجامعة من أداء رسالتها وعودتها لسيرتها الأولى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)