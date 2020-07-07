إعلان تحذيري من مصلحة الملاحة النهرية

نبهت مصلحة الملاحة النهرية التابعة لوزارة البنى التحتية والنقل أصحاب المواعين النهرية بايقاف جميع الرحلات السياحية بالنيل نسبة لدخول فصل الخريف وزيادة التيار وارتفاع مناسيب النيل والتقلبات الجوية المصاحبة لهذا الفصل

وأخطرت المصلحة بحسب سونا جميع أصحاب المواعين بايقاف جميع الرحلات السياحية بالنيل عدا الثابت منها والبواخر الكبيرة ذات المحركين و تفادي العبور تحت الكباري إلا للضرورة القصوي وبإذن من مصلحة الملاحة النهرية

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ووجهت المصلحة المواعين العامة في نقل الركاب بين ضفتي النهر والبواخر السياحية المصرح لها بالعمل بالالتزام بتخفيض الحمولة إلى النصف ،والتأكد من التزام الركاب بارتداء سترات النجاة أثناء الإبحار .

كما وجهت فى بيان صحفي صادر منها بعدم الإبحار أثناء الظروف الجوية السيئة على أن يكون آخر زمن لرسو المواعين وإنهاء الرحلات السياحية الساعة السادسة مساء مع التأكد من صلاحية المواعين العاملة وترخيصها من الملاحة النهرية وتوفير معدات السلامة ” أطواق نجاة – سترات نجاة – طفايات حريق “. ونوهت إلى إرسالها فرق التفتيش لكل الولايات النيلية للتأكد من مدى الالتزام بما جاء في الإعلان التحذيري ابتداء من تاريخه اليوم وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات

الخرطوم (أخبار الخليج 365).