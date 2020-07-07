حمدوك يشدد على دور الشرطة في ترسيخ الدولة المدنية

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أهمية الدور الذي تضطلع به الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطن وترسيخ الديمقراطية ودعائم الدولة المدنية.

والتقى حمدوك بمكتبه اليوم، مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة عز الدين الشيخ بحضور وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس.

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وأوضح مدير عام الشرطة في تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب صحيفة الصيحة، أن رئيس مجلس الوزراء وعد بتوفير الإمكانيات والدعم السياسي والمعنوي والمادي اللازم الذي يمكن الشرطة من أداء دورها على الوجه الأكمل.

وقال الفريق عز الدين إن اللقاء بحث قضايا الأمن بشكل عام والشرطة على وجه الخصوص، فضلاً عن القضايا المتعلقة بمجالات تدريب الكوادر الشرطية ورفع قدراتها وتوفير الإمكانيات، وأمن على دور الشرطة في عملية البناء الوطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

وأكد الفريق عز الدين على دور الشرطة في تحقيق الأمن في ظل الدولة المدنية، ونوه لضرورة تعزيز علاقة الشرطة بالمواطن كعلاقة ممتدة، وقال إن الشرطة من الشعب وإلى الشعب وأن الأمن مسؤولية الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)