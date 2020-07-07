المريخ يتحرى مع زيكو ويستمع لأبو جبل في قضية “المخالصة”

تفيد متابعات مصادر، أن نادي المريخ كون لجنة لتقصي الحقائق حول مخالصة التوغولي دونو كوكو والذي حصل في وقت سابق على حكم بمبلغ 45 ألف دولار من الفيفا قبل أن يتوصل المريخ إلى تسوية سدد بموجبها للاعب مبلغ 20 ألف دولار، تم تسليمها إلى موكله سليم في تونس.

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وكلف المريخ بحسب صحيفة الصيحة، رئيس الدائرة القانونية موسى المصباح بالتحري مع المدير التنفيذي السابق منتصر الزاكي (زيكو) بشأن المخالصة، باعتباره من أشرف على توقيع اللاعب على المخالصة، كما طلب المريخ من لجنة التقصي الاستماع لإفادات الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم د. حسن أبو جبل حول المخالصة ذاتها باعتبار أنها وقعت بمباني الاتحاد أمام الأمين العام وعليها ختم اتحاد الكرة.

ووفقاً للمصادر فإن الصحيفة، انفردت في وقت سابق بكل تفاصيل وتطورات القضية ومنها اتهام موكل اللاعب للمريخ بالتزوير في رده على الفيفا وتأكيده على أن اللاعب لم يوقع مخالصة ولم يتسلم مبلغ 8 آلف دولار، كما أن المريخ لم يعثر على النسخة الأصلية بالمكتب التنفيذي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)