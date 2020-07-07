تنظيمات الهلال ترتب للقاء الاتحاد وتستنكر خطوة الاستشارية

تفيد مصادر أن مجموعة من التنظيمات الهلالية ترتب هذه الأيام بالتشاور مع مجموعة من كبار النادي للقاء اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث أمر تكوين لجنة تطبيع للنادي يتم التوافق عليها بين تلك التنظيمات بالتشاور والاتفاق مع كبار الهلال وذلك في ظل بدء العد التنازلي لنهاية عمر المجلس الحالي بقيادة أشرف الكاردينال.

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وبحسب صحيفة الصيحة، كانت اللجنة الاستشارية تقدمت بطلب لوزارة الشباب والرياضة الولائية لتمديد عمر المجلس الحالي وهي الخطوة التي وجدت قدر كبير من الإدانة والاستنكار من التنظيمات الزرقاء التي ترفض رفضاً باتاً أي اتجاه

لتمديد عمر المجلس الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)