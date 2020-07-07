تنشيط الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والسكن بالجزيرة

التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة أعلن الأستاذ صلاح الإمام مدير إدارة التعاونيات بولاية الجزيرة عن إكتمال تنشيط 324 جمعية تعاونية بمواقع العمل والسكن من 1150 جمعية تعاونية في المجالين الإنتاجي والخدمي بالولاية. Advertisements وقال الإمام في تصريح أن خطة إدارته تهدف إلى تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات في أداء الجمعيات التعاونية بجانب تفعيل التنسيق والتعاون بين الجمعيات الإنتاجية والخدمية لتوفير السلع الإستهلاكية بأسعار المنتج. وأشار إلى مخاطبتهم للشركات والمصانع بالولاية لتوفير المنتجات بأسعار المصنع لدعم الجمعيات التعاونية ، مؤكداً بحسب سونا، أهمية الجمعيات في توفير السلع الإستهلاكية ومحاربة جشع التجار، وقال إن وزارة الصناعة والتجارة الإتحادية وجهت بفتح باب التسجيل للجمعيات التعاونية الجديدة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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