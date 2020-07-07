ضبط عدد (30000) جوال قمح مدعوم بولاية النيل الأبيض

التاريخ: 07-يوليو-2020
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تمكنت إدارة مباحث التموين بولاية النيل الأبيض من ضبط متهم وبحوزته عدد30 ألف جوال قمح مدعوم وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته.
وقال اللواء شرطة حقوقي طارق الرشيد مدير إدارة مباحث التموين في تصريح إن الضبطية واحدة من ضمن سلسلة ضبطيات تقوم بها إدارته وفق خططها الرامية إلى إنفاذ السياسة التي وجهت بها لجنة الطواري الاقتصادية العليا وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتسليم إنتاج القمح للعام 2020 للمخزون الاستراتيجي عبر البنك الزراعي السوداني حيث توفرت معلومات لإدارته بحسب سونا، عن شخص بحوزته قمح بولاية النيل الأبيض بدون الحصول على تصديق الجهات الرسمية. تم تكليف فريق ميداني للقبض على الجاني وبعد متابعة لصيقة تم تحديد مخزن المعروضات وتمت مداهمته وضبط بحوزته عدد30000 جوال قمح تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها بدائرة الإختصاص تحت قانون الطوارئ.
وأشاد اللواء الرشيد بمنسوبي شرطة ولاية النيل الأبيض وإدارة مباحث التموين بالولاية في سرعة التعامل مع الأحداث والمجهودات الكبيرة في حفظ الأمن وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات السالبة التي تلحق الضرر بمعاش الناس وتؤدي إلى اختناقات في انسياب السلع المدعومة لمستحقيها من المواطنين مجدداً تحذيرات إدارته من التلاعب وتهريب السلع الإستراتيجية وأن إدارته سوف تطبق القانون بكل شفافية وصرامة في مواجهة المتورطين
، مناشداً المواطنين بالتعاون مع إدارته والتبليغ لأقرب قسم شرطة أو عبر رقم النجدة المجاني 999 .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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