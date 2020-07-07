أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 القيم الآتية : العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5097 0.5122 0.5110 الجنيه الاسترليني 67.6174 67.9555 67.7864 الفرنك السويسري 57.7877 58.0766 57.9322 الدولار الكندي 39.8438 40.0430 39.9434 كرونة السويدية 5.6891 5.7175 5.7033 الكرونة النرويجية 5.5089 5.5364 5.5227 الكرون الدنماركي 8.1753 8.2162 8.1957 الدينار الكويتي 177.4766 178.3640 177.9203 الريال السعودي 14.6546 14.7279 14.6912 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.6568 146.3851 146.0209 ريال عماني 143.0057 143.7207 143.3632 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 61.0775 61.3829 61.2302 XAR 2704.9725 2719.9724 2712.4725

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