الحركة الشعبية جناح الحلو: إنضمام ضباط وجنود من الجيش السوداني للحركة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحركة الشعبية تكشف انضمام ضباط من الجيش لها وتصرح : القوات المُسلَّحة السودانية متحيزة لصالح المشروع الآيديولوجي ”الإسلاموعروبي“

قالت الحركة الشعبية ”شمال“ إن القوات المُسلَّحة وكافة الأجهزة الأمنية، سيما أجهزة إنفاذ القانون، متحيزة لصالح المشروع الآيديولوجي ”الإسلاموعروبي“ الذي وصفته بالإقصائي.

وأبانت الحركة، بأن مشروعات الدولة السُّودانية القائمة منذ العام 1956، منحازة إلى آيديولوجيا أُحادية إقصائية لا تقبل الآخر، واصرت على فرض الدَّولة الدينية وهضم حقوق الآخرين .

وأعلنت إنضمام 9 من الضباط وجنود من الجيش السوداني للحركة وتبليغهم بالأراضي التي تسيطر عليها بإقليم جبال النوبة ”كاودا“.

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وأشار بيان صادر من الحركة إلي أن إنضمام اؤلئك الضباط والجنود، جاء بعد توصلهم لقناعات عميقة بأنَّه لا بديل لمشروع السُّودان الجديد، لمُعالجة أزمات البلاد والخروج بها من النَفق التَّاريخي المُظِلم إلى رحاب دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية و السِّياسية.

و قالت مُساعدة سكرتير الحركة الشعبية بإقليم جبال النوبة للإعلام والثقافة والإتصال، والناطق الرسمي، غادة حسن مردوم سفور، في البيان إن إنضمام الضباط والجنود إلى الحركة، جاء لقناعتهم بأهمية التَّغيير لصالح دولة الحقوق المتساوية للجميع.

وإعتبر البيان، انضمامهم ”إضافة نوعية مُهمَّة وخطوة في الإتِّجاه الصَّحيح لبناء وطن يسع الجميع“.

صوت الهامش ال