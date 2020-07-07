ليتصدى عقلاء اثيوبيا للفتنة العرقية وينقذوا بلدهم .. بقلم محمد عبد...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاشت اثيوبيا الاسبوع الماضى اياما قاسية اذ شهدت اعمال عنف دامية سقط فيها عشرات القتلى ، وقد قالت بعض التقديرات ان الضحايا ربما تجاوزوا المئات والله اعلم . وكانت وتيرة التوتر قد ارتفعت الى مستوى عال فى ظل غموض اكتنف المشهد خاصة مع التعتيم الكبير على الاحداث وقطع الحكومة لخدمة الانترنت ووضع قيود عالية على الاتصالات مما فرض المزيد من الغموض وفتح الباب واسعا امام التكهنات وتبادل الاشاعات التى تنشط جدا فى مثل هذه الاجواء خاصة مع اختلاف دوافع الناقلين للاخبار الذين يندر ان يتجردوا وينقلوا الاخبار كما هى دون اضافة رتوش ووضع مقبلات تجعل متلقى الخبر يفهمه وفقا لمايريده الناشر الا ان يتحلى المتلقى بوعى ويعرف المنطلقات والدوافع لناشر الخبر وهذا امر ليس سهلا .

واذا نطرنا الى الاعلام المصرى مثلا رأيناه ينقل اخبار الاحداث فى اثيوبيا بنبرة هى مزيج من الشماتة وصناعة الاثارة والتحريض على حكومة اديس ابابا فى ظل الخلاف المحتدم بين الدولتيين منذ مدة حول سد النهضة وقد تصاعد الان ووصل الى شبه تهديد مبطن يوجهه مصريون محسوبون على السلطة لاثيوبيا , نقول ان الاعلام المصرى فى غالبه لم يخل من شبهة الغرض وهو يستعرض الاحداث , فما الذى جرى بالضبط ؟ لانستطيع الجزم بصحة رواية ما على حساب اخرى , وكلامنا عن مصر لايعنى بالضرورة ان الرواية الرسمية الاثيوبية هى الصحيحة انما هو مثال اردنا ان نورده فى هذا الباب.

بعض الاخبار تحدثت عن مقتل اكثر من مائة وستين شخصا فى احتجاجات مناهضة للحكومة الاثيوبية الأسبوع الماضي، فيما ظلت العاصمة أديس أبابا محتقنة تحت الرقابة اللصيقة من قوات الأمن.

ولن نستطيع تأكيد هذه الارقام بالطبع لكننا نقول ان القتلى حتما كانوا باعداد كبيرة وهذا امر يؤسف له جدا .

وقد نسبت بعض المواقع الاخبارية لمدير مكتب الأمن والسلام في أوروميا جبريل محمد يوم الأحد قوله إن “حصيلة القتلى ضعف هذا العدد على الأقل , ويشير الى الخبر بان القتلى بلغوا 166 شخصا ، وقال جبريل بحسب النقل عنه أن 145 مدنيا و11 من قوات الأمن قتلوا.

وأضاف أن “عدد القتلى قد يرتفع نظرا لعدد المصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات”.

واندلعت احتجاجات كبيرة في أديس أبابا وامتدت إلى منطقة أوروميا المحيطة مساء الاثنين الماضي، بعدما قتل مسلحون مجهولون الموسيقي الشهير هاشالو هونديس المنتمي لعرق الأورومو.

وكان هاشالو يغني بلغة الأورومو التي تتحدث بها أكبر عرقية في البلاد، وزاد قتله من شعور الظلم الذي فاقمه على مدى عقود قمع الحكومة وما يقول الأورومو إنه إقصاء تاريخي لهم من السلطة السياسية.

ان اسوأ ما فى هذا الذى يجرى فى اثيوبيا ان يتم التعامل معه على انها اعمال عنف عرقى ومن الخطورة بمكان ان تشعر جهة ما باستهدافها عرقيا فهذا بالتأكيد سيجر البلد الى دوامة من الاقتتال واعمال العنف العرقية التى سيدفع ثمنها الجميع ولن يكون احد بمأمن منها خاصة وان اثيوبيا دولة متعددة الاعراق والثقافات والديانات وتتكون اصلا من ما يسمونه هم انفسهم باتحاد الشعوب الاثيوبية , وعلى الجميع فى هذا البلد سياسيين وعسكريين ورجال دين وزعماء قبائل وقيادات فى المجتمع من مختلف مواقعهم عليهم جميعا العمل الجاد على سد الباب امام هذه الفتنة العمياء التى ان طالت بلادهم لاسمح الله فانها لا تبقى ولاتذر وسيكون الجميع فيها خاسرون ولا رابح مطلقا , وعلى العقلاء من ابناء اثيوبيا التصدى للفتنة العرقية التى يراد لهم الوقوع فيها فانها شر مستطير