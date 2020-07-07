حركة عبدالواحد نور: تصدينا لهجوم من قبل الجيش على منطقة كاماراية...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت حركة تحرير السودان، قيادة عبدالواحد محمد النور، إنها تصدت لهجوم ”غادر“ شنته قوات الحكومة السودانية الانتقالية، المتمركزة في منطقة ”كورو“ على قواتها في منطقة ”كاماراية“ بجبل مرة.

وكشف الناطق العسكري للحركة، وليد أبكر تنجو“ عن تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وسط قوات الحكومة، مبيناً احتساب ثلاثة قتلى وجرحين من جنود الحركة.

واعتبر الناطق العسكري، الإعتداءات المتكررة على مناطق سيطرتهم، بمثابة إعلان حرب، مشيراً الي التزامهم بإعلان وقف العدائيات من جانب واحد، طوال الفترة الماضية.

ولم يصدر تعليق رسمي من جانب السلطات السودانية حول تلك المزاعم .

وحمّلت الحركة الحكومة الانتقالية التبعات المترتبة على ما وصفته بالتصعيد والإعتداءات والمتكررة على الحركة، محذرا من اشعال الحرب.