حركة عبدالواحد نور: تصدينا لهجوم من قبل الجيش على منطقة كاماراية...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت حركة تحرير السودان، قيادة عبدالواحد محمد النور، إنها تصدت لهجوم ”غادر“ شنته قوات الحكومة السودانية الانتقالية، المتمركزة في منطقة ”كورو“ على قواتها في منطقة ”كاماراية“ بجبل مرة.
وكشف الناطق العسكري للحركة، وليد أبكر تنجو“ عن تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وسط قوات الحكومة، مبيناً احتساب ثلاثة قتلى وجرحين من جنود الحركة.
واعتبر الناطق العسكري، الإعتداءات المتكررة على مناطق سيطرتهم، بمثابة إعلان حرب، مشيراً الي التزامهم بإعلان وقف العدائيات من جانب واحد، طوال الفترة الماضية.
ولم يصدر تعليق رسمي من جانب السلطات السودانية حول تلك المزاعم .
وحمّلت الحركة الحكومة الانتقالية التبعات المترتبة على ما وصفته بالتصعيد والإعتداءات والمتكررة على الحركة، محذرا من اشعال الحرب.
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