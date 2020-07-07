الحل ليس في استيراد المخابز

خاص الخليج 365:

إذا اردت ان تعالج امرا فيلزم اولا ان تحسن التشخيص وتعرف بالضبط ما هى المشكلة حتى تتمكن من تحديد نوع العمل الذى عليك القيام به والا فلن تفلح فى مساعيك ، ومن البديهيات القول ان التشخيص السليم هو بداية العلاج السليم والا فلن يتمكن من يشخص حالة خطأ من ايجاد معالجة لها ، ولو افترضنا انه إتى بعمل يصلح كعلاج فطالما انه جاء من غير تشخيص سليم فانه حتما سيواجه مشاكل قريبة وربما قبل اكمال مرحلة العلاج ، وعلينا ان نعى جيدا هذا الأمر ونستصحبه معنا فى أى محاولة لايجاد علاج لمشكلة ما كبرت أو صغرت .

نقول هذا الكلام ونحن نقرأ الخبر عن استيراد عشرة مخابز ضخمة من مصر بحسبان انها تسهم فى حل ضائقة الخبز لانتاجها 2 مليون قطعة خبز يوميا – بحسب افادة القنصل المصرى بالحرطوم – وادناه ملخصا لما ورد عن الرجل فى صحف الخرطوم السبت الماضى

أكدت مصر دعمها الكامل للفترة الإنتقالية في السودان وقال القنصل العام المصري “أحمد عدلي إمام” في حديث صحفي (يوم السبت) إن مصر تتطلع دوما الي سودان مستقر وموحد وآمن.

واعلن القنصل العام عن تجهيز عشرة مخابز ضخمة يتم ترحيلها بالاتفاق مع الجانب السوداني، وتنتج هذه المخابز ما يقارب 2 مليون قطعة خبز يومياً.

ونقول ان التعاون مع مصر وغيرها مطلوب بلا شك ويعمل على خدمة مصالح الشعبين الشقيقين ولاتوجد جهة تعارض هذا التلاحم .

ولكننا نلاحظ وبوضوح خطا التشخيص فى تحديد المشكلة التى يراد علاجها وهى هنا ندرة الخبز واصطفاف الناس لكى يحصلوا على الخبز ، ونسال من قال لكم ان المشكلة تكمن فى عدم مقدرة المخابز فى تغطية الطلب لانها قليلة الانتاج ولاتسنطيع مقابلة الاحتياج المتزايد على الخبز .

هذه الخطوة لن تحل الازمة لأننا نعانى نقصا كبيرا فى الدقيق وتقول معلومات الخليج 365 ان عدد 22 مخبزا فى منطقة السوق المحلى والمركزى والمجاهدين كل هذه كانت حصتها اليومية تفوق ال450 جوال دقيق فى اليوم ، وهناك تفاوت بين مخبز وآخر فى الكمية التى يحتاجها يوميا لكنهم جميعا يستهلكون 450 جوال يوميا ، والان فى هذه الضائقة والازمة المستفحلة نقصت حصتهم التى تصلهم من المطاحن بنسبة 65% اذ من العدد 450 جوال اصبح مايصلهم هو 120 جوال فقط فى اليوم ، وما حدث بمنطقة السوق المركزى وماجاورها يحدث يوميا فى العديد من المناطق ، وعليه فان استيراد المخابز الضخمة لن يحل الأشكال ولابد من معرفة المشكلة – وهى هنا النقص الحاد فى الدقيق – لنعرف كيف نعالجها والا فان التخبط ان يوصلنا الى حل.