كذبة العداء للسامية وخداع دولة اسرائيل.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من نسل آدم جاء نوح ومن نسل نوح جاءت ذرية من الاولاد والبنات والاولاد هم سام وحام. يافث وكنعان ومن نسل سام جاء ابراهيم ومن نسل ابراهيم جاء يعقوب المسمي باسراييل وجاء ايضا اسماعيل .اي ان سيدنا يعقوب هو جد بني اسراييل هو ابن اخ سيدنا اسماعيل الذي هو جد سيدنا محمد صلي الله عليه وعلي انبياء الله جميعا افضل الصلاة واتم التسليم .اي ان سبدنا محمد هو ابن عم سيدنا موسي عليهما السلام . الفترات الزمنية طويلة منذ ان نزل آدم الي الارض ثم مرت فترة طويلة الي ان جاء نوح ثم فترة طويلة الي ان جاء ابراهيم . ابراهيم تزوج من ابنة عمه سارة التي انجبت له اسحق الذي انجب يعقوب ( اسرائيل ) الذي من نسلة كل انبياء بني اسرائيل من اسحق ويعقوب ويوسف وداوؤد وسليمان ثم موسي واخرهم عيسي . وابراهيم تزوج هاجر بنت وادي النيل التي انجبت اسماعيل . سكن بنو اسرائيل مناطب الشام ومصر والعراق وهي مناطق الكنعانيين الذين منهم ابراهيم وسارة . اما هاجر التي تزوج بها ابراهيم في وادي النيل فقد سكنت هي ورضيعها في مكة التي فجر الله فيها ماء زمزم لهما وجاءت قبائل جرهم من اليمن وسكنت معهما فتزوج اسماعيل منهم فانجب اجداد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم . اذن النتيجة ان ادعاء اليهود الصهاينة بانهم هم وحدهم ابناء سام اين نوح ادعاء باطل .فسام هذا لابد هو اخ حام ويافث وكلهم تزوج من نسل الاخر ومن نسل الجماعة المؤمتة التي ركبت مع نوح في الفلك ومن ذلك النسل المؤمن الطيب جاء ابراهيم عليه السلام . الخلاصة هي ان ابتزاز صهاينة دولة اسرائيل للاوربيين المسيحين تحت مسمي (العداء للسامية) هو ابتزاز مبني علي باطل واذا كان يهود اوربا قد اضطهدهم مسيحيو اوربا وحرقوهم في الافران فارادوا ان يعتذروا لهم ويعوضوهم عن ذلك فلماذا لم يعطوهم ارض في اوربا او امريكا ؟ ولماذا فلسطين بالذات ؟ وهنا يظهر تزوير اخر فشعب فلسطين كان علي ملة ابراهيم ثم تحول منه من تحول الي التوراة عندما بعث سيدنا موسي في مصر وليس في فلسطين ثم تحول منهم من تحول الي المسيحية عندما بعث عيسي عليه السلام بالانجيل وبقي من بقي منهم علي يهوديته ثم اخيرا جاء الاسلام فدخل من سكان فلسطين من دخل في الاسلام وبقي منهم من بقي علي يهوديته او مسيحيته. اي ان شعب فلسطين كغيره من شعوب العالم غير منهم من غير عقيدته وظل ساكنا في مكانه فمن الزيف ان يقال ان تاريخ اليهود هو اقدم من تاريخ بقية البشر في سكني فلسطين .ومن المعلوم انه بعد بعثة سيدنا موسي فان اقواما من سكان مصر والجزيرة العربية وبالتاكيد اجزاء اخري من اسيا واوربا وافريقيا قد صاروا يهود بدخولهم في دين موسي وكان من مختلف الاعراق اليهود موزعون ويسكتون في شتي بلاد الارض .اخيرا فان سيدنا موسي لم يدخل ارض فلسطين وعاش حياته بين وادي النيل وسيناء. وعاش سيدنا عيسي في فلسطين التي ولد فيها ثم جاء اليها سيدنا محمد يوم الاسراء. لذلك فان دولة الصهاينة المسماة اسرائيل الان لا علاقة لها بدين نبي الله اسرائيل ( يعقوب بن اسحق بن ابراهيم ) وهي دولة اختار لها الانجليز هذا المكان لتكون حارسهم علي منابع النفط وملتقي بحار العالم في قناة السويس . نحن في السودان متضرورن كشعب فلسطين من تدخلات الصهاينة اليهودمسيحيين في شوؤننا منذ ما يزيد عن قرن وحتي الان . والصهاينة المسيحيون هم الذين يحكمون دول اوربا وامريكا في زمننا هذا وهم الذين يشعلون الحروب في بلادنا ليشغلوننا عن حراسة ثرواتنا التي ما انفكوا يسرقونها منذ قرون مضت ويشيعوا الفوضي في بلادنا حتي لا ننتج تلك الثروات ونصدرها لهم باسعار عالية ويبيعون لنا السلاح لنحترب به ضد بعض . ابحث عن اي فتنة او حرب حدثت في السودان تجدها ان الصهاينة هم صناعها ،حتي ما يحدث الان من عدم استقرار بعد ثورة ديسمبر وحتي مشكلة سد النهضة .