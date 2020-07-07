دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** محمد الرشيد لم يصل إلي اتفاق مع مجلس المريخ لتجديد عقده وكل الخيارات مفتوحة …هذا ما قاله وكيل محمد الرشيد

** الغريبة مجلس المريخ لا يتحدث ابدا عن إعادة قيد محمد الرشيد ورمضان عجب ولم يتطرق لهذا الموضوع في آخر اجتماعاته وربما يري المجلس أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن التسجيلات وربما يري أن رمضان وودالرشيد محل ثقة ولن يذهبا إلي اي نادي آخر. واما أن المجلس مفلس ولا يستطيع أن يفتح باب للتفاوض

** اوقفوا فوضي انتشار لاعبي المريخ في ميادين الروابط يا كابتن خالد احمد المصطفي رئيس القطاع الرياضي

** تدريبات الهلال تنطلق يوم السبت المقبل ولا ندري متي تبدأ تدريبات المريخ ام أن الجهاز الفني سيكتفي بمشاركة اللاعبين في مباريات الروابط

** جماعة الحراك المريخي التي دفعت بعصام قدالة لرئاسة المريخ وجاءات ولحست كلامها ورشحت القنصل حازم هل تستطيع الحصول علي ثلثي العضوية وتتمكن من إسقاط مجلس سوداكال ام أن ما تقوم به مجرد شكليات وشو إعلامي .. واين وصل عدد التوقيعات علي وثيقة سحب الثقة

** في الأخبار أن لجنة إزالة التمكين أوصت بإعفاء د آدم كبير الوزير الولائي.

** ذهاب كبير ضربة لجماعة الحراك المريخي لأنه كان الأكثر حماسا للإطاحة بمجلس المريخ الحالي

** أورد تلفزيون السودان في شريطه الإخباري مساء أمس أن المهندس عمر البكري ابو حراز امين خزينة الهلال السابق وقطب المريخ نادر مالك سيترشحان لانتخابات الاتحاد العام في منصب الرئيس..ومعروف ان ابو حراز خاض تجربة رئاسة الاتحاد من قبل وأحرز بعض النجاح وأكدت التجربة أنه لا يتمتع بكريزما الرئيس وشخصيته ضعيفة اما نادر مالك اظنه يبحث عن الشهرة والأضواء وعموما الحديث ما زال مبكرا عن انتخابات الاتحاد العام التي تعقد في أغسطس من العام القادم واذا مد الله في أيام كمال شداد وترشح.. كل قرد يطلع جبلو

** لجنة المنتخبات الوطنية التي يقودها السلطان حسن برقو جددت الثقة في الجهاز الفني وتدريبات المنتخب يتوقع أن تنطلق في الاسبوع المقبل بعد وصول المدرب الفرنسي في اول طائرة قادمة من أوروبا. او قبل وصوله

** سئمنا الحديث عن العضوية في المريخ وطيلة أربعة سنوات هي عمر مجلس الإدارة الحالي لم نر جديدا في موضوع العضوية ولن نري والجهات المسئولة تقف مكتوفة الأيدي ولا تستطيع مسألة المجلس عن ما يحدث بشأن العضوية

** عضوية المريخ وعبر تاريخه الطويل لم تتجاوز ٣ الف والمريخ يشجعه في العاصمة المثلثة وحدها أكثر من ١٤ مليون

** عدد سكان الخرطوم تجاوز العشرين مليون

** لجنة المسابقات التابعة للاتحاد العام تجتمع بعد غد الخميس لوضع تصور متكامل لإكمال بقية مباريات الدوري الممتاز واياكم وإكمال المنافسة عن طريق التجمييع يا باني ..مافي اي سبب يجعلكم تعتمدون طريقة التجميع التي ستفقد المنافسة طعمها وإثارتها وقد تهدي البطولة للهلال والذي تنتظره معارك من نار في دارفور وكردفان وعطبرة

** برهان تية انتقل من تدريب الأهلي العاصمي لتدريب هلال كادوقلي ويمكن أن ينتقل قبل نهاية الموسم لتدريب فريق آخر وصديقي كفاح صالح ترك الأمل وانتقل لتدريب الفلاح ومحمد الطيب اظنه اشرف علي تدريب أكثر من ثلاث أندية خلال هذا الموسم وكذلك صديقي شرف الدين احمد موسي يتنقل بين الأندية كالفراشة ولن أتحدث عن الاخ محسن سيد…متي تتوقف فوضي انتقالات المدربين من مرفأ لمرفأ اقصد من فريق لفريق خلال الموسم الواحد

** مجلس المريخ لم يستطع أن يقول للمدرب المسلمي ..اعتذارك ما بفيدك ودموعك ما بتعيدك ..لان المجلس لن يستطيع دفع أكثر من الف دولار لأي مدرب

** الاخ جمال الوالي أعظم رئيس في تاريخ المريخ عفيف اليد واللسان ليس في حاجة لأحد كي يدافع عنه

** امبارح اشتريت كيلو لحمة ضان ب ٨٠٠ جنيه ..ده كلام يا حمدوك ..القصة دي ماشة وين .قصة الأسعار دي

** امس تسلمت صورة. من أمر القبض علي الذي أساء لي مؤخرا واطالب بتعويض ١٠٠ الف جنيه ..وما فيش تنازل

** شاهدت شريط فيديو لشاب اصفر يلبس نظارة طبية يردد رائعة محمد وردي ( يا سلام منك انا اه ) بدرجة امتياز بمصاحبة العود ولم يقع في اي خطأ ولا أدري أن كان من سكان العاصمة ام من الاقاليم ام خارج السودان ..من لديه معلومة يتصل بنا في الخاص

** صديقي العزيز وزميلي الاستاذ عاطف الجمصي …صباح الخير

** تحية هذا الصباح للشاعر الكبير ابراهيم الرشيد صاحب.. سليم الذوق ويازمن وقف شوية..ربنا يشفيهو

** وجهك. بين مسايرك زي بدر اكتمل

** آخر دبوس.

** نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام يعرض خارج الحلبة