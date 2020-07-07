عاوزين ليهم (خميس فاضي) للإنقلاب العسكري.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحصة الصباحية

قالوا ليك واحد مشى يفحص (الكورونا) عند الدكتور…

الدكتور نزل وظلع معاه ..وما خلى ليه حاجة ..وفي النهاية قال ليه : ما عندك أي حاجة…انت زي (الحصان).

صاحبكم قال للدكتور / ما عندي حاجة كيف يا دكتور؟!! معاي (15) ضيف في البيت ..الناس ديل ما في شيء بتطفشهم مني غير (الكورونا).

عليكم الله هسع بعد (الرغيفة) ما بقت بـ (5) جنيه …الواحد لو جوه ضيوف في البيت – إلّا يمشي (الفرن) بي دفتر الشيكات.

…………

· في حاجة عادية كدا – لمن تقعد تفكر فيها بتلقى فيها (فلسفة) عميقة.

· ما شرط يكون عندك (صلعة).

· ونظارة قراية.

· وأخلاقك في (نخرتك).

· الحاجات دي كلها بقت ما ضرورية.

· الفلسفة بقت ما عاوزة الحاجات دي.

· زول في منتهى البساطة ممكن يطلع ليك (فيلسوف) ، ما في متلو.

· ما تقعدو تحكوا لي (نخرينكم).

· الزول باقى لمن يصلو طرف السوط بحك نخرتو.

· ما عارف علاقة الموضوع دا بي (النخرة) شنو؟.

· المهم وقت اكون بتكلم معاكم – ما تقاطعوني.

· خلوني اتم كلامي.

· تبقوا للزول في (حلقو).

· تلافحو في الكلام متل (اللجنة المنبثقة).

· علاقة اللجنة المنبثقة بملافحة الكلام شنو؟.

· الزمن زمن (حريات) – بنرفع شعار (حرية ..سلام ..وعدالة)…يعني اتوقعوا مني اقول ليكم أي حاجة.

· ما في زول بقدر يقول لي تلت التلاتة كم؟.

· أي زول يقول الفي رأسو.

· البلد بلد (حريات).

· لو مشيت لي ناس نسابتك …و(ملاياتهم) ما عجبنك …ما تسكت ..قول ليهم ملاياتكم ما حلوة.

· كفاية أنك جاملتهم في (بنتهم)…كمان عاوز تجاملهم في (ملاياتهم)!!.

· برضو (فلسفة).

· أي حاجة تغلبك …(فلسفها) ..وارمي لي قدام.

· ما تعاين تحت.

· ما تقيف.

· المهاجم (الحريف) وقت يضيّع الكورة ويهدر الفرصة المضمونة بمسك (ركبتو).

· او بنزل في الواطة ويقعد يربط في (الكدارة).

· المعني العوجة من (الكدارة).

· والكدارة ما عندها أي ذنب.

· وأنا وقت قلت ليكم المهاجم (الحريف) – اقصد بالحرفنة هنا – الحتة بتاعة الكدارة دي.

· بتحرفن على الجمهور وقت يضيّع الفرصة.

· يعني الزول من شدة ما حريف بمتص ليك حماس الجمهور عادي …ووقت الكاميرا تجي عليه بعد اضاعة الهدف بكون قاعد في النجيلة.

· دا فهم.

· دي (فلسفة).

· انتوا فاكرنها شنو؟.

· زمان نحن كنا مساكين شديد – أيامنا كانوا بقولوا ليك لو عاوز ما تمشي المدرسة اكل ليك (طحنية بي الشطة) بتجيك حمى …وحرارتك بترتفع.

· ما عارف (الاختراع) دا الاخترعو منو؟.

· كان وقت يكون عندك (إختبار) في المدرسة ،أو (تسميع) بدل ما تقعد تحفظ بتكون بتفتش في (الشطة والطحنية).

· دي برضو (فلسفة).

· انتوا فاكرين (الفلسفة) شنو؟.

· الفلسفة تخلي الحاجة الساهلة – وتمشي تفتش في الحاجة الصعبة.

· دا تعريفي للفلسفة.

· انتوا قايلين شنو؟.

· هسع الطالب الما عاوز يمشي المدرسة بعمل فيها عندو (كورونا).

· لو قلت للمدير عندك (اعراض كورونا) براهو بقول ليك تاني ما تجي المدرسة (14) يوم.

· 14 يوم ما عاوز يشفوك.

· عشان لو جيت المدرسة ..بقوموا يأجزوا للمدرسة كلها ..بما في ذلك (الاساتذة).

· حتى لو كان الموضوع عبارة عن (اعراض) ساكت.

· الشغل دا شغل (فلسفة).

· الليلة ما عندنا حاجة ساكت في العمود – أي حاجة بنقولها ليكم هنا (فلسفة).

· خلونا نتفلسف شوية يا جماعة.

· مرات بكون في زول – جاهز من كلو.

· البيت جاهز.

· والشيلة.

· والقروش.

· والدهب.

· وشغال كويس ما عندو أي مشكلة.

· وقت تسألو مالك لغاية الآن ما عرست ؟…بقول ليك والله ما لاقي لي (خميس فاضي).

· زول جاري في الحياة دي جري شديد.

· ما لاقي ليه (خميس فاضي) عشان يعرس فيه.

· دي فلسفة.

· ومرات بكون (تريقة).

· هسع البقرأ لي اسحاق احمد فضل الله والطيب مصطفى يقول الكيزان ديل ما لاقين ليهم (خميس فاضي) للانقلاب العسكري.

· ناقصين الخميس الفاضي بس.

· أي حاجة جاهزة.

· حظر.

· وكهربة قاطعة.

· وأسعار مولعة نار.

· والناس راضية ..وما عاملة أي مشكلة.

· واسحاق فضل الله وجماعتو بفتشوا ليهم في (خميس فاضي).

· راجيين (الانقلاب العسكري) – عشان يرجعوا تاني يقولوا لينا (ما لدينا قد عملنا).

· وموش كدا يا وداد؟.

· وأنا حصل قبل كدا كضبت عليكم.

· جنس كضب هو!!.

· والله الواحد من (الكضب) الكتير ..التلفون بقى يقطع شحن في اليوم 4 مرات.

· عموما كدا ومن غير (فلسفة)….الكيزان عشمانين ليهم في (إنقلاب عسكري).

· السلطة ما بتتفات.

· والناس ديل كانوا عايشين في نعيم.

· لا بحسوا كانوا بي كهربة بتقطع.

· ولا بقيفوا ليهم في صف رغيف.

· هسع بقوا يعيشوا مع الناس في ازماته.

· عرفوا (المعاناة).

· لذلك كانت كل خططهم وتدابيرهم تدور حول (إنقلاب عسكري).

· في ناس كتيرة مصالها تضررت.

· أي زول تلقوه الأيام دي قاعد يشكى …اعرفوا انو عندو مصالح (انضربت).

· عندو (تسهيلات) وقفت.

· الموضوع ما (كورونا) براهو.

· بمناسبة (كورونا) السنة دي الكاردينال لقى ليه (عذر) جاهز.

· بدون (كورونا) – الكاردينال كان بقول طلعنا فتشنا العالم دي كلو ما لقينا لينا (محترفين).

· السنة دي الكاردينال ح يعملها ليكم (كورونا).

· ما في أي محترف من برة.

· والسبب شنو؟.

· السبب (كورونا).

· المطارات مقفلة.

· طبعا الكاردينال لو عاوز يتخارج من الهلال وما ينزل انتخابات تانية – ممكن يعملها فيكم.

· الكاردينال لو قنع منكم يا ناس الهلال – ممكن يجيب ليكم محترف (صيني).

· عشان يضرب ليك الهلال (كورونا).

· عشان كدا احسن ركزوا لينا في ناس كابتن بشير وكولينا.

· عصفور في اليد …ولا عشرة في الشجرة.

· الهلال عاوز ليه تسجيلات (محلية).

· اقل حاجة – تمانية …تسعة لاعبين.

· ناس تمبش وكابتن بشير وكولينا وعزام عادل وياسر مزمل والي الدين خضر ومحمد الفاتح بيتر.

· وكان الحكاية تكتمل كمان – جيبوا لينا محمد الرشيد ورمضان عجب.

· لو عملتوا كدا – والله ما عاوزين لينا أي محترف.

متاريس

· طالب كابتن الهلال السابق هيثم مصطفي بإقامة مباراة قمة ودية بين فريقي الهلال والمريخ لأجل مدينة نيرتتي التي ينفذ سكانها اعتصاما منذ أيام. وقال هيثم عبر حسابه الرسمي: (‏أتقدم بمبادرة لدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم وإدارة ناديي الهلال والمريخ بإقامة مباراة شعارها المحبة والسلام مليئة بالتقدير لأهلنا في نيرتتي، نعلم لا علاقة للسياسة بالرياضة ولكن كتضامن، وتُلعب المباراة بين أهلنا بنيرتتي من أجل رفع روحهم المعنوية).

· نيرتتي بما قدمته من تحضّر …وسلمية تستحق ان تحتضن هناك مباراة للقمة بين الهلال والمريخ.

· قمة (السلمية).

· ….

· اخر ترس / بالمناسبة معظم لاعبي كرة القدم من (دارفور) ، كل المواهب الرياضية من هناك – لذلك أقل ما يمكن ان يقدم لنيرتتي مباراة تجمع بين الهلال والمريخ.