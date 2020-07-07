شكلو كل ما يزهج بيشتري قطعة أرض بدل السجارة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في العام (٢٠١٣) وتحديدا في يوم الإثنين الموافق (١٧ /٣) حصل خلاف حاد بين جمال الوالي رئيس المريخ (المستقيل) وقتها ورجل أعمال يسمى النور .

* طبعا (مستقيل) الاستقالة الوهمية ديك .

* جمال الوالي حكم المريخ ١٤ سنة ، وفي ال ١٤ سنة قدم استقالتو (٣٢) مرة .

* وشهدت هذه الاستقالات ال(٣٢) عدد (٤٤) مسيرة .

* مسيرة التحنيس.

* يستقيل يقومو يحنسو يقوم يرجع تاني وتاني يستقيل وتاني يحنسو .

* هو بحب التحنيس وهم بيحبو المسيرة .

* الإتنين متفقين .. بحبو المسيرة وهو بحب التحنيس .

* المهم .. حدث خلاف بين الوالي ورجل الأعمال النور

* وقد أوردت الخبر صحيفة (الأهرام اليوم) وجاء فيه : (نزاع حاد بين رئيس المريخ المستقيل جمال الوالى ورجل الاعمال الشاب النور وسبب الخلاف رقم تلفون ) .

* والله صحي .

* رقم تلفون هو سبب النزاع .

* جمال الوالى قال الرقم حقو والنور قال الرقم حقو

* الرقم كما نشرته صحيفة (الاهرام) هو (0123000000) .

* أوع تقول لي ده رقم خدمات المشتركين .

* أوع.

* ارجع الارشيف وفتش صحيفة الأهرام ولو ما عندك انا بجيبها ليك .

* جمال الوالي قال هو أشترى الرقم (قبل فترة) بمبلغ (٣٥) مليون جنيه .

* قال قبل فترة .

* يعني ممكن اشتراهو سنة (٢٠١١) .

* اما رجل الأعمال النور ذكر أنه أشترى الرقم من منفذ البيع بمبلغ (٨٥) مليون .

* الكلام ده (٢٠١٣) .

* في الزمن داك قطعة الأرض في كافوري بمبلغ ٣٠ مليون .

* في الزمن داك خمس رغيفات بواحد جنيه .

* رقم سعرو بيعادل قطع أرض درجة أولى.

* أنا لا أعرف في النهاية الرقم طلع من نصيب منو ولكن المؤكد أن الوالي ترك موهبة جمع الأرقام واتجه إلي جمع (الأراضي) .

* ١٥٧ قطعة أرض.

* يعني ١٥٧ أسرة يفترض تكون ساكنة .

* ١٥٧ أسرة يعني حوالي ٩٠٠ شخص .

* من يشتري رقم تلفون بثمن قطعة أرض في العام ٢٠١٣ غير مستغرب أن يملك ١٥٧ قطعة أرض في العام ٢٠٢٠.

* عادي .

* أصلا الكيزان بحبو (٧) حاجات (٥) هي : قطع الأراضي والباسطة وأرقام التلفونات المميزة .

* وجمال الوالي لم تظهر عليه أعراض الباسطة ولكن ظهرت عليه أعراض (الأرقام المميزة والأراضي) .

* ١٥٧ قطعة أرض والمريخ كل سنة طاير من التمهيدي.

* ١٥٧ قطعة أرض والمريخ الشهير بالإصيفر وصيف للهلال .

* شكلو جمال الوالي ده كل ما المريخ يخسر هو بيشتري قطعة أرض .

* في ناس كده .

* مش في زول لما يكون زهجان أو زعلان بيولع سجارة؟

* تلقاهو يشرب سجارة وراء سجارة ويقول ليك الرأس ضارب .

* كل ما يمر بمشكلة يكتر من شراب السجائر .

* اها نفس الفكرة .. جمال الوالي كل ما يزهج بيشتري قطعة أرض.

* الزول ده بفك زهجو بالاراضي.

* المريخ يطير بهنا هو يمشي يشتري قطعة أرض بهناك .

* الهلال يشيل لقب الدوري هو يمشي يشتري قطعة أرض.

* المريخ يتغلب من الوحدات الأردني بالسبعة هو يمشي يشتري قطعة أرض.

* الإصيفر يتغلب من هلال التبلدي بالخمسة هو يمشي يشتري قطعة أرض.

* بيتنفس بالاراضي .

* والنصيحة المريخ ده عشان تصبر عليهو إلا تكون بتشرب سجائر .

* وجمال الوالي ما بشرب طبعا ، عشان كده بفك الزهج بالاراضي .

* غايتو بعد سباعية الأردن ديك بكون اشترى المزرعتين.

* الصدمة بتاعت الأردن ما بتفكها قطعة أرض .

* مزرعة عديل .

* السبعة ما سبعة نصاح.

* قاسي يا شلباية.

* جمال الوالي الذي جاء إلي المريخ بطلب من عمر البشير غير مستغرب أن تكون بحوزته هذه الأراضي.

* ولكن أنا مصر أصرار شديدا أن المريخ سبب من أسباب شراء جمال لهذه الأراضي.

* ولذلك لجنة إزالة التمكين عليها أن تضع يدها على نادي وإستاد المريخ .

* ممكن تتم مصادرة إستاد المريخ لصالح موردة السودان .

* أو تتم مصادرته لصالح رديف هلال الشعب .

* نعمل مساومة .. نخلي الأراضي ال١٥٧ لجمال الوالي ونشيل الإستاد.

* أصلا الإستاد قاعد ساكت .

* طبعا لجنة إزالة التمكين ما عارفة إنو جمال الوالي سجل أكثر من عشرة لاعبين في المريخ وكان جزء من استحقاقهم (قطعة أرض) .

* جا زمن كده كان جمال الوالي بيديك قطعة أرض وبيسجلك في المريخ .

* اها القطع الشالوها اللاعبين ديل تتصرفوا معاهم كيف يا وجدي؟

* بلاوي .

* نقول ذلك ليس من باب الشماتة .

* بعد الأراضي دي كلها جمال الوالي اخير من غيرو .

* اي كوز لكن وقف مع الفقراء والمساكين وساهم مساهمات كبيرة في علاج الكثيرين ومنهم زملاء صحفيين .

* دي ما بننكرها ليهو .

* لكن كمان ما اوردته لجنة إزالة التمكين يعتبر حق عام .

* خط أحمر .

* ما فيهو لعب ولا فيهو هظار .

* نحفظ له ما قدم من عمل خير ونحاسبه في قطع الأراضي.

* ده براهو وده براهو .

* غايتو الحمدلله جمال الوالي استقال وما حضر مريخ الموسم الفات .

* كان الأراضي وصلت (٣٧٠) .

* لو مع كل خسارة للمريخ بيشتري قطعة أرض بعد شوية السودان كلو بيكون حقو .

* وغايتو جنس غايتو .

* و..و..

* ونركب صافنات ونجيبة (سودانية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* ولو مكضبنا وما مصدقنا اسأل ………. وجدي صالح .