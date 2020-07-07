شكلو كل ما يزهج بيشتري قطعة أرض بدل السجارة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في العام (٢٠١٣) وتحديدا في يوم الإثنين الموافق (١٧ /٣) حصل خلاف حاد بين جمال الوالي رئيس المريخ (المستقيل) وقتها ورجل أعمال يسمى النور .
* طبعا (مستقيل) الاستقالة الوهمية ديك .
* جمال الوالي حكم المريخ ١٤ سنة ، وفي ال ١٤ سنة قدم استقالتو (٣٢) مرة .
* وشهدت هذه الاستقالات ال(٣٢) عدد (٤٤) مسيرة .
* مسيرة التحنيس.
* يستقيل يقومو يحنسو يقوم يرجع تاني وتاني يستقيل وتاني يحنسو .
* هو بحب التحنيس وهم بيحبو المسيرة .
* الإتنين متفقين .. بحبو المسيرة وهو بحب التحنيس .
* المهم .. حدث خلاف بين الوالي ورجل الأعمال النور
* وقد أوردت الخبر صحيفة (الأهرام اليوم) وجاء فيه : (نزاع حاد بين رئيس المريخ المستقيل جمال الوالى ورجل الاعمال الشاب النور وسبب الخلاف رقم تلفون ) .
* والله صحي .
* رقم تلفون هو سبب النزاع .
* جمال الوالى قال الرقم حقو والنور قال الرقم حقو
* الرقم كما نشرته صحيفة (الاهرام) هو (0123000000) .
* أوع تقول لي ده رقم خدمات المشتركين .
* أوع.
* ارجع الارشيف وفتش صحيفة الأهرام ولو ما عندك انا بجيبها ليك .
* جمال الوالي قال هو أشترى الرقم (قبل فترة) بمبلغ (٣٥) مليون جنيه .
* قال قبل فترة .
* يعني ممكن اشتراهو سنة (٢٠١١) .
* اما رجل الأعمال النور ذكر أنه أشترى الرقم من منفذ البيع بمبلغ (٨٥) مليون .
* الكلام ده (٢٠١٣) .
* في الزمن داك قطعة الأرض في كافوري بمبلغ ٣٠ مليون .
* في الزمن داك خمس رغيفات بواحد جنيه .
* رقم سعرو بيعادل قطع أرض درجة أولى.
* أنا لا أعرف في النهاية الرقم طلع من نصيب منو ولكن المؤكد أن الوالي ترك موهبة جمع الأرقام واتجه إلي جمع (الأراضي) .
* ١٥٧ قطعة أرض.
* يعني ١٥٧ أسرة يفترض تكون ساكنة .
* ١٥٧ أسرة يعني حوالي ٩٠٠ شخص .
* من يشتري رقم تلفون بثمن قطعة أرض في العام ٢٠١٣ غير مستغرب أن يملك ١٥٧ قطعة أرض في العام ٢٠٢٠.
* عادي .
* أصلا الكيزان بحبو (٧) حاجات (٥) هي : قطع الأراضي والباسطة وأرقام التلفونات المميزة .
* وجمال الوالي لم تظهر عليه أعراض الباسطة ولكن ظهرت عليه أعراض (الأرقام المميزة والأراضي) .
* ١٥٧ قطعة أرض والمريخ كل سنة طاير من التمهيدي.
* ١٥٧ قطعة أرض والمريخ الشهير بالإصيفر وصيف للهلال .
* شكلو جمال الوالي ده كل ما المريخ يخسر هو بيشتري قطعة أرض .
* في ناس كده .
* مش في زول لما يكون زهجان أو زعلان بيولع سجارة؟
* تلقاهو يشرب سجارة وراء سجارة ويقول ليك الرأس ضارب .
* كل ما يمر بمشكلة يكتر من شراب السجائر .
* اها نفس الفكرة .. جمال الوالي كل ما يزهج بيشتري قطعة أرض.
* الزول ده بفك زهجو بالاراضي.
* المريخ يطير بهنا هو يمشي يشتري قطعة أرض بهناك .
* الهلال يشيل لقب الدوري هو يمشي يشتري قطعة أرض.
* المريخ يتغلب من الوحدات الأردني بالسبعة هو يمشي يشتري قطعة أرض.
* الإصيفر يتغلب من هلال التبلدي بالخمسة هو يمشي يشتري قطعة أرض.
* بيتنفس بالاراضي .
* والنصيحة المريخ ده عشان تصبر عليهو إلا تكون بتشرب سجائر .
* وجمال الوالي ما بشرب طبعا ، عشان كده بفك الزهج بالاراضي .
* غايتو بعد سباعية الأردن ديك بكون اشترى المزرعتين.
* الصدمة بتاعت الأردن ما بتفكها قطعة أرض .
* مزرعة عديل .
* السبعة ما سبعة نصاح.
* قاسي يا شلباية.
* جمال الوالي الذي جاء إلي المريخ بطلب من عمر البشير غير مستغرب أن تكون بحوزته هذه الأراضي.
* ولكن أنا مصر أصرار شديدا أن المريخ سبب من أسباب شراء جمال لهذه الأراضي.
* ولذلك لجنة إزالة التمكين عليها أن تضع يدها على نادي وإستاد المريخ .
* ممكن تتم مصادرة إستاد المريخ لصالح موردة السودان .
* أو تتم مصادرته لصالح رديف هلال الشعب .
* نعمل مساومة .. نخلي الأراضي ال١٥٧ لجمال الوالي ونشيل الإستاد.
* أصلا الإستاد قاعد ساكت .
* طبعا لجنة إزالة التمكين ما عارفة إنو جمال الوالي سجل أكثر من عشرة لاعبين في المريخ وكان جزء من استحقاقهم (قطعة أرض) .
* جا زمن كده كان جمال الوالي بيديك قطعة أرض وبيسجلك في المريخ .
* اها القطع الشالوها اللاعبين ديل تتصرفوا معاهم كيف يا وجدي؟
* بلاوي .
* نقول ذلك ليس من باب الشماتة .
* بعد الأراضي دي كلها جمال الوالي اخير من غيرو .
* اي كوز لكن وقف مع الفقراء والمساكين وساهم مساهمات كبيرة في علاج الكثيرين ومنهم زملاء صحفيين .
* دي ما بننكرها ليهو .
* لكن كمان ما اوردته لجنة إزالة التمكين يعتبر حق عام .
* خط أحمر .
* ما فيهو لعب ولا فيهو هظار .
* نحفظ له ما قدم من عمل خير ونحاسبه في قطع الأراضي.
* ده براهو وده براهو .
* غايتو الحمدلله جمال الوالي استقال وما حضر مريخ الموسم الفات .
* كان الأراضي وصلت (٣٧٠) .
* لو مع كل خسارة للمريخ بيشتري قطعة أرض بعد شوية السودان كلو بيكون حقو .
* وغايتو جنس غايتو .
* و..و..
* ونركب صافنات ونجيبة (سودانية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* ولو مكضبنا وما مصدقنا اسأل ………. وجدي صالح .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.