الكيزان يطالبون بالكاردينال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️دون حياء او خجل طالب منسوبي المؤتمر الوطني بالتمديد للكاردينال !!

▪️نقول عبد الرحمن سرالختم وود بدر ودوله وغيرهم من منسوبي المؤتمر إن عهد الكيزان قد ولى لغير رجعه وإن السلطه في الوطن باتت للثوار وبس .

▪️ممارسات العهد السابق و الاعيب المفوضيه لم يعد لها مكان في العهد الجديد ، عهد الثوار والكنداكات .

▪️صحيح ان كردنه فتح استاد الهلال للمؤتمر الوطني ليقود منه حملة ترشيح المخلوع وصحيح ان المحبوس منح كردنه وساماً وتراقص معه باستاد الحركه الوطنيه يوم ان كان رصاص مليشيات الكيزان يحصد ارواح الثوار ، كل ذلك صحيح لكن ينبغي ان يكون بعيداً عن الكيان .

▪️نعم الهلال لا دخل له بتحالفات كردنه والكيزان فالهلال ظل ومنذ ما قبل الاستقلال نادي الحركه الوطنيه .

▪️مذكرة كيزان الهلال التي استقوت بالوزاره وتجاهلت الاتحاد العام مصيرها سلة المهملات .

▪️شــداد يعرف تماماً من هو عبد الرحمن سر الختم ومن هو ود بدر ويعرف بالمقابل من هم كبار .

▪️حديث شداد في التلفاز كان واضحاً (في حال الاختلاف حول كردنه ، لا مناص من لجنة تطبيع)

▪️إن كان كردنه يثق في جماهيرته فلماذا لا يدخل الانتخابات ويعود عبر الصندوق !!

▪️لماذا اوعز لمطاريد تنظيم الحكيم باستجداء شداد للتمديد !!

????محاولات كردنه للتمديد اكد ما قلناه سابقاً من ان مغادرته الهلال مجرد تكتيك وفهلوه اداريه .

▪️كردنه لا يستطيع الابتعاد عن الكرسي الازرق ولو لدقيقه .

▪️كان يمكن لكردنه مواصلة حكم الهلال لولا افتراءه على اهل الكيان ومن ذلك تصريحاته المستفزه من شاكلة (انا قاعد 25 سنه)

▪️كردنه اساء لاعلام الهلال وادعى ان 80% منهم مرتشين ، والغريب انه وبعد هذا الاتهام وجد من الاقلام من باعت نفسها لخدمته !!

???? جمال الوالي رد على لجنة التفكيك بالمستندات.

▪اراضي جمال تم شراؤها من ورثة الشيخ ود بدر ، يعني لا ارض حكومه ولا تخصيص .

▪️المبايعة تمت عبر محامي وطني وثائر معروف (الصادق شامي)

▪️من محاسن الصدف ان محامي الوالي يشارك وجدي صالح الحزب والمهنه .

▪️الوالي برأ نفسه امام الرأي العام رغم ان القطع مثار القضيه وحسبما علمت لم تعد في ملكية الوالي منذ سنوات .

▪️لجنة التفكيك بات روح الثوره ومحط امال الشارع العام رغم قليل الهنات بسبب عدم دقة بعض المعلومات .

▪️على اللجنه ان تعلم ان خصوم الوالي يملكونها معلومات مغلوطه لتشويه السمعه لا اكثر وهاهو الرجل يتحدى و يطالب بمحاكته في حال وجود اي تجاوزات .

▪️الوالي دخل مجال الاعمال قبل اكثر من ربع قرن وكان متواجداً في اعمال استثماريه كبيره فما الغريب في امتلاكه بضع افدنه بولاية الجزيره !!

▪️إن كانت للوالي تجاوزات ماليه لظهرت في بنك الثروه لا في قطع بخسة الثمن خارج العاصمه .

▪️اين الذين كانوا يدعون ان الوالي شريك زوجة المخلوع وبينهما استثمارت دولاريه ملياريه !!

▪كل ذلك تبين انه مكايدات وتصفية حسابات .

▪️شخصياً اعتقد ان الوالي استفاد مما ادعته لجنة التمكين ذلك ان اتهام الرجل بامتلاك مزرعه في الجزيره نفى ضمناً ما كان يتردد عن امتلاك الرجل لقصور واراضي بكافوري وع النيل جوار عبد الباسط وغيره من القطط السمان .

▪️التمكين احرزت هدفاً ، لكن من تسلل واضح .

❓اسئله مشروعه .

▪️ماهي الصحيفه التي لم تصرف لمنسوبيها منذ 3 اشهر ومن هو الصحفي الذي عرض خدماته على المعارضه ؟

▪️هل صحيح ان قطب رياضي يتاجر بطلاب الخلاوي ويتسول باسمهم !!

▪️من هو رئيس النادي الذي يطارد الاداري الشاب حتى يتحالف معه ؟؟

???? حاجه غريبه .

▪️عادي ان توقع وتقبض في كشف المرتبات ، لكن ان توقع وتقبض في المذكرات ، دي جديده لنج .