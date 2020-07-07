حيوا معي قروب (مريخ البطولات).. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ما شاء الله تبارك الله…

* اللهم زد وبارك…..

* في الأخبار أن هنالك تجمعاً جديداُ ظهر في الساحة الحمراء، بإسم (التجمع المريخي)!!!

* وبذا يكون عندنا قريب الخمسين تجمعاً، إذا لم يكونوا ثلاثمائة..

* وبالطبع من حق أي مجموعة أن تتحالف..

* وتشكّل التجمّع أو التنظيم الذي يروق لها..

* ولكن يبقى السؤال….

* مش التجمعات والتنظيمات دي كلها هدفها الأساسي هو مصلحة المريخ الكيان، لا شيء سواها؟؟

* أكيد طبعاً..

* طيب ليه ما (ينصهروا) تحت تنظيم واحد.. وقيادة واحدة يتراضون عليها؟؟؟

* ذكرنا أمس أن كبار المريخ بدأوا تحركاً منظماً لتوحيد الصفوف…

* والرأي عندي أن تكون ضربة البداية، تنظيم لقاء تشاوري تفاكري يجمع هذه التجمعات والتحالفات، يتم خلاله اختيار لجنة من بينها – أكرر من بينها – لتكون بمثابة (الجسم المركزي) الذي تندرج تحت لوائه..

* والتنظيم أو التحالف الذي يرفض هذا المقترح، يتم لفظه غير مأسوف عليه..

* أقول هذا وأنا علي يقين بأنها ستوافق بالإجماع… خاصة وأن التي نشأت منها في الآونة الأخيرة، أكدت أول ما أكدت، على أن هدفها الرئيس هو مصلحة المريخ..

* وما دام الأرضية الصلبة لمصلحة المريخ، تكمن في وحدة أبنائه، لا في تشتتهم.. يبقى من البديهي ألا ترفض التوحد، إلا إذا كانت لديها أجندة خاصة لا علاقة لها بالمريخ الكيان..

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* لو صحت أخبار أمس.. واقترب مجلس المريخ بالفعل من توقيع بروتوكول مع أكاديمية نادي بنفيكا البرتغالي لتأسيس أكاديمية لتقانة كرة القدم في المريخ، واعتمادها من الإتحاد العام لكرة القدم، يبقى لزاماً علينا أن نشيد بهذه الخطوة، ونحييه عليها.. خاصة وأن فريق الشباب في نادينا، يضم مواهب مهولة لا ينقصها غير التدريب المؤسس والتأهيل..

* وهنا نؤمّن على ما قاله رئيس قطاع المراحل السنية بالمريخ الأخ الكابتن هيثم الرشيد، بأن المريخ يمتلك العديد من النجوم المميزين، الذين يمكن أن يشكلوا نصف حاضره، وكل مستقبله إذا وجدوا الرعاية والاهتمام..

* ولعلها مناسبة لنحيي — للمرة العشرين — قروب (مريخ البطولات) بالوات ساب، إذْ أنه القروب الوحيد الذي يواظب على دعم فريق الشباب، ويتكفل برواتب لاعبيه، طوال الأشهر الأخيرة…

* سلام تعظيم لأعضائه عضواً عضواً… ولمشرفه الأخ الفاضل ود سالم…. فقد فترت من كثرة الإشادات بهم، ولم يفتروا من دعمهم المتواصل لنادينا العظيم دون من أو أذى..

* والشهادة لله هذا القروب يضم شخصيات منتقاة بعناية، تدين بالولاء الكامل للمريخ الكيان فقط.. لا لجماعة ولا لفلان..

* تاني وتالت وعاشر……. ليهم التحية..

* وكفى.