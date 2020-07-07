شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف نائب مدير مِعبر أرقين الحدودي، الهادي أحمد آدم، عن احتجاز (63) بصاً بمعبر أرقين منذ أمس الأول بسبب إذن دخول من قِبل اللجنة العُليا للطوارئ الصحية، والسماح لهم بدخول بالبلاد.
وأكد آدم في تصريح خاص لـ(السوداني) اليوم الثلاثاء، أن عدد العالقين داخل البصات بلغ (2500)، ونوّه إلى أنّ العالقين تكفّلوا بتذاكر عودتهم على نفقتهِم الخاصّة دون التدخُّل من السفارة أو رِجال الأعمال، مؤكداً افتقار المِعبر لأبسط الخدمات من أكل وشُرب لتغطية هذا الكم الهائل، وناشد الجهات المُختصة بالتدخُّل العاجِل لإنقاذِهم حتى لا يحدث ما لا يُحمد عُقباه، لأنّ بينهم أُسراً ومَرضى وأطفالاً وكِبار سِن.
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