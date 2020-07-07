كباشي يلتقي ناظر عموم قبائل الهدندوة بحضور رئيس جبهة الشرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: التقى عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ، بمكتبه بالقصر الجمهورى (الاثنين)، الناظر محمد الامين ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة ،بحضور رئيس جبهة الشرق الأستاذ موسى محمد احمد وبحث اللقاء قضايا السلام والتنمية بشرق السودان

‏وأوضح الناظر محمد الامين ترك فى تصريح صحفي أن اللقاء أثمر عن تكوين لجنة تمثل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والمجلس الأعلى لنظارات شرق السودان والمكونات السياسية وقطاعات مؤتمر البجة للتوافق على مسار الشرق وحل الخلافات الناتجة عن عدم التنسيق والتشاور حول المسار

‏وقال ترك أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس التى من شأنها أن تدفع عملية السلام فى شرق السودان فى الاتجاه الصحيح من خلال بناء توافق بين مكونات الشرق يضمن تحقيق السلام والاستقرار فى البلاد عامة وفى شرق السودان خاصة.

‏واعتبر ناظر عموم قبائل الهدندوة أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة من شأنها أحداث إجماع حول عملية السلام فى الشرق من خلال أحكام التنسيق بين المكونات السياسية والاجتماعية يصب فى النهاية فى مصلحة السلام والاستقرار فى البلاد

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