السفارة البريطانية في الخرطوم تكشف عن استمرار توقف خدمة التاشيرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت السفارة البريطانية في الخرطوم عن استمرار توقف خدمة التاشيرات لحين اشعار اخر .

وقالت السفارة في حسابها علي تويتر ان الخدمة ستعود بمجرد ان تتأكد من انها تستطيع تقديم الخدمات بفعالية وبشكل آمن.

يذكر ان السفارة البريطانية قامت بايقاف خدماتها منذ اعلان تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد١٩/ ، ومؤخرا اعلنت وزارة الخارجية البريطانية فتح الحدود والمطارات ضمن خطة رفع القيود التدريجية وفتح البلاد للسياحة وفقا ضوابط محددة.

واعلنت عددا من سفارات بريطانيا حول العالم استئناف تقديم التاشيرات.

وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم في بيان لها:(لا تزال السفارة البريطانية في الخرطوم مغلقة أمام الزوار ولا تزال جميع خدمات التأشيرات متوقفة حتى إشعار آخر . نحن ندرك أن بعض دول المنطقة تخطط لاستئناف خدمات التأشيرات . لم نستأنف خدماتنا في السودان في ظل سريان قيود الصحة العامة والقيود الأخرى على السفر ، بالاضافة لذلك لا يزال مركز التأشيرات في مدينة بريتوريا مغلقا . سيتم إعادة فتح خدمة التأشيرة الخاصة بنا بمجرد أن نتمكن من تقديم الخدمات بأمان وفعالية ، وعندما تسمح الظروف المحلية بذلك . )

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