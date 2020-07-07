المريخ يتحرى مع زيكو ويستمع لأبوجبل في قضية “المخالصة”

الخليج 365 :

تفيد متابعات (الصيحة) أن نادي المريخ كون لجنة لتقصي الحقائق حول مخالصة التوغولي دونو كوكو والذي حصل في وقت سابق على حكم بمبلغ ٤٥ ألف دولار من الفيفا قبل أن يتوصل المريخ إلى تسوية سدد بموجبها للاعب مبلغ ٢٠ ألف دولار تم تسليمها إلى موكله سليم في تونس .. وكلف المريخ رئيس الدائرة القانونية موسى المصباح بالتحري مع المدير التنفيذي السابق منتصر الزاكي (زيكو) بشأن المخالصة باعتباره من أشرف على توقيع اللاعب على المخالصة، كما طلب المريخ من لجنة التقصي الاستماع لافادات الأمين العام للإتحاد السوداني لكرة القدم د. حسن ابوجبل حول المخالصة ذاتها باعتبار أنها وقت بمباني الاتحاد أمام الأمين العام وعليها ختم إتحاد الكرة .. وكانت (الصيحة) انفردت في وقت سابق بكل تفاصيل وتطورات القضية ومنها إتهام موكل اللاعب للمريخ بالتزوير في رده على الفيفا وتأكيده على أن اللاعب لم يوقع مخالصة ولم يتسلم مبلغ ٨ ألف دولار، كما أن المريخ لم يعثر على النسخة الأصلية بالمكتب التنفيذي.