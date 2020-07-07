الإدارة العامة للمعامل بسنار تنفذ ورشة لفحص كورونا بالولاية

أكد دكتور محمد صلاح الدين مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار أنه تم تنظيم ورشة لتدريب إختصاصيي المختبرات الطبية بالولاية ، ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة لدرء جائحة كورونا على فحص gien xpart لفحص الكورونا .
وقال د. صلاح الدين في تصريح له إن التدريب تم بواسطة خبراء من وزارة الصحة الاتحادية ، مبينا أن التطبيق العملي للفحص سيبدأ اليوم.
وأضاف مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية أن الورشة نُفذت بتمويل كامل من وزارة الصحة بالولاية .
فيما أكدت د. هناء الفاضل مدير التخطيط والتطوير بإدارة المعامل وبنوك الدم بسنار بحسب سوناأن الورشة استهدفت (10) من إختصاصيي المختبرات الطبيه ذوي الخبرة، وستستمر الورشة لمدة أربعة أيام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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