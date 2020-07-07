اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﺑﺸﺮق اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ

ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺑﻤﺪﻥ ﺷﺮﻕﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻠﻀﻐﻂﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣُﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲﻗﻀﻰ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳـﺮﺍﺡ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﺍﻷﻣﻴﻦﺩﺍﺅﻭﺩ. ﻭﺃﺻـــﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ 10 ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺣُﻜﻤًﺎ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓﻋﺎﻡ، ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻄﻪ ﻣﺘﺴﻠﻼ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ 24 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ (ﻛﻮﺑﺮ) ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. Advertisements ﻭﺃﻣﺮﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﻓﻲ 2 يوليو ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻣﻊ ﺇﺭﺟـﺎﻉ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﻮﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ. ﻭﻭﺯﻋـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍت تتحدث ﻓﻴﻬﺎ بحسب صحيفة الوان، ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﺎﻧﻲﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻻﻳــﺎﺕ ﺷـﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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