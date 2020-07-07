وكيل الكهرباء يؤكد رفع الظلم عن المهندسين التقنيين والاستجابة لمطالبهم

كشف وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين المهندس خيري عبد الرحمن أحمد، تفاصيل الإجراءات التي اتخذت لرفع الظلم الذي وقع على المهندسين التقنيين طيلة أيام العهد البائد بتحقيق مطلبهم بتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة واستبعادهم من الدرجات العمالية،

وقال خيري في بيان صحفي مساء الاثنين بحسب صحيفة الصيحة، أنهم أصدروا منشوراً داخلياً في 23 يونيو الشهر الماضي بخصوص ضوابط تطبيق منشور ديوان شؤون الخدمة 2020م الذي ألزمهم بتطبيق الهيكل الموحد الجديد وزيادة الأجور.

وأضاف “عالجنا في منشورنا الداخلي مسألة تسكين المهندسين التقنيين من حاملي دبلوم السنتين والثلاث سنوات في الدرجة التاسعة، وقررنا أن يتم تطبيق ذلك اعتباراً من 1 أبريل 2020م بناءً على منشور ديوان شؤوون الخدمة”. وتابع “كما قررنا في منشورنا الداخلي ترقية كافة العاملين في الفئة C4 إلى الدرجة الخامسة في هيكل الديوان حتى تتم المساواة بين كافة العاملين في شركات قطاع الكهرباء”.

Advertisements

وأكد أنه تم توجيه كافة شركات قطاع الكهرباء بتنفيذ هذه المعالجات ابتداءً من مرتبات يوليو 2020م، على أن يتم تطبيقها بأثر رجعي من 1 أبريل 2020، واضعين في الاعتبار سنين العمل السابقة لكل مهندس تقني عند تحديد المستحقات”.

وأردف “وبذلك نكون قد توصلنا إلى رفع الظلم الذي وقع على المهندسين التقنيين طيلة أيام العهد البائد وتحقيق مطلبهم بتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة واستبعادهم من الدرجات العمالية”. ونوه إلى أنه تبقى فقط استكمال حساب مستحقاتهم السابقة والتي سيقرر فيها ديوان شؤون الخدمة و”سنقوم بصرفها ابتداءً من العام القادم بحسب الاتفاق”.

ودعا المهندسين من جانب المسؤولية وخدمة الوطن والمواطن أن يستمروا في عملهم بالصورة المطلوبة لضمان راحة المواطن، مع الاستمرار بالهمة والعزم في تقديم الخدمات بأفضل صورة خاصة والدولة تقود حملات مكافحة وباء (كوفيد 19) الذي يتطلب الانتظام خدمة الكهرباء للمستشفيات وكافة مراكز العزل التي يحددها القطاع الصحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)