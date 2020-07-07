مِعبر أرقين: (2500) عالق في انتظار إذن دُخول للبلاد

كشف نائب مدير مِعبر أرقين الحدودي، الهادي أحمد آدم، عن احتجاز (63) بصاً بمعبر أرقين منذ أمس الأول بسبب إذن دخول من قِبل اللجنة العُليا للطوارئ الصحية، والسماح لهم بدخول بالبلاد.

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وأكد آدم في تصريح خاص اليوم الثلاثاء، أن عدد العالقين داخل البصات بلغ (2500)، ونوّه إلى أنّ العالقين تكفّلوا بتذاكر عودتهم على نفقتهِم الخاصّة دون التدخُّل من السفارة أو رِجال الأعمال، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني افتقار المِعبر لأبسط الخدمات من أكل وشُرب لتغطية هذا الكم الهائل، وناشد الجهات المُختصة بالتدخُّل العاجِل لإنقاذِهم حتى لا يحدث ما لا يُحمد عُقباه، لأنّ بينهم أُسراً ومَرضى وأطفالاً وكِبار سِن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)