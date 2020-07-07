المهندسون التقنيون بالكهرباء يدخلون في إضراب مفتوح

دخل المهندسون التقنيون بشركات الكهرباء في إضراب مفتوح صباح اليوم، إلى حين تنفيذ مطالبهم.

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وقال رئيس لجنة المهندسين التقنيين، أحمد آدم، إنّ الإضراب بدأ تنفيذه في كل مواقع الكهرباء على مستوى أنحاء البلاد، موضحاً بأن المهندسين أخطروا مديري مواقع الكهرباء بخيارين: إيقاف ماكينات توليد الكهرباء، أو استمرار تشغيلها وتحمُّل مسؤوليتها، (وهذا ما حدث في سد في مروي)، وأضاف بحسب صحيفة السوداني، أنّ بيانات وكيل قطاع الكهرباء (لا تعني شيئاً) إلا في حالة إصدار قرار يقضي بتسكين المهندسين التقنيين في مدخل الخدمة الدرجة التاسعة المسار (A)، مُشيراً إلى أن هناك أكثر من ألفي مهندس في انتظار هذا القرار.

يُشار إلى أنّ وكيل قطاع الكهرباء، خيري عبد الرحمن، أعلن مؤخراً عن وضع تصور كامل لمعالجة قضية المهندسين التقنيين، ودراسة كيفية تحديد استحقاقاتهم، وذلك قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)