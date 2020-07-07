التربية تكشف عن موقفها من قضية مدارس المجلس الأفريقي

التاريخ: 07-يوليو-2020
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أكدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم حرصها على استقرار النظام التعليمي في مدارس المجلس الأفريقي ، ونفت ما يتردد من شائعات حول مستقبل هذه المؤسسة التعليم.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة تحصلت “أخبار الخليج 365” على نسخة منه ، فإن الوزارة دعت أولياء الأمور والطلاب على الإطمئنان لمستقبل هذه المؤسسة ، وقال “البيان” أن الوزارة حريصة على توفير الكادر الإداري والمعلمين الأكفاء لإدارة دفة هذه المؤسسة والإرتقاء بها لتعود الي وضعها الطبيعي ، كما أشار “البيان” الي وقوف الوزارة مع حقوق المعلمين المشروعة عبر الطرق القانونية.
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار لجنة إزالة والخاص بحل الجهة المؤسسة لهذه المدارس والتوجيه بتبعية هذه المدارس اداريا وفنيا لوزارة التربية والتعليم وأن تصبح مؤسسات تعليمية حكومية تقدم خدمة تعليمية بالمجان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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