شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الشرطة السودانية، مساء الاثنين، إحباط محاولة تهريب أسلحة تركية بولاية القضارف الحدودية كانت في طريقها لإثيوبيا للمرة الثانية خلال شهر. وقالت إنها تمكّنت في محلية القريشة بالقضارف من ضبط (468) مسدسا تركي الصنع محملة على سيارة دفع رباعي ”لاندكروزر“. وقال مدير إدارة الشرطة بالقضارف المقدم خضر الأمين إن المضبوطات تم تحويلها إلى بلدية القضارف واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة. وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، ضبطت الاستخبارات السودانية 25 بندقية كلاشنكوف و80 مسدسا تركيا وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف فى طريقها إلى إثيوبيا، وجرى القبض على ستة متهمين“.

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